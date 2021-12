– Nagyon jó védőmunkát mutattak be ma a srácok, hatvan percen keresztül erősek voltunk. Háromszor vezettünk, talán szerezhettünk volna három pontot is, de nagyon örülünk a kettőnek is. Kovács Dávid remekül védett, kulcsfontosságú volt a hosszabbításban kivédekezett emberhátrány, nagyon jó munkát végeztünk.