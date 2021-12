– Gratulálok a lányoknak, mert egyetlen percre sem adtuk fel. Igaz, az első játékrészben sok volt a hiba, eladtuk a labdákat, nem értettük meg egymást, húzás helyett keresztre jöttünk, kidobtuk taccsra a labdát. Ebből tudott élni a Fehérvár. Szerencsére a második félidőre feljavult a védekezésünk, ez hozta Bartulovic jó teljesítményét is a kapuban, ebből pedig tudtunk futni – tette hozzá. Hangsúlyozta, a lányok most már hétről hétre bizonyítják, fejben erősek és nem adják fel. A kiváló fizikai állapot mellett mentálisan is egyre jobbak. – Amióta itt vagyok, ebben a másfél évben történt velünk több rossz, a szezonban is voltak nehéz periódusaink, de csapatként mindig össze tudtunk fogni és megoldást találtunk a problémákra. Erősek vagyunk egységben – jegyezte meg.