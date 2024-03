Zenekar és lemezlovas 23 perce

Nőnapi élőzene és retro hangulat a hétvégén

Ezen a hétvégén Dunaújvárosban két helyszínen is élőzenés rendezvényen töltheti az időt, aki ilyen kikapcsolódásra vágyik. Természetesen ez az időszak a nőnap bűvöletében telik, a JUharos étteremben csakúgy, mint a Kaptár Music Pubban. Most is van hová kimozdulni.

Március 8.-án rendezik meg az élőzenés Nőnapi bált a Juharos étteremben. Már este 20 órától várnak mindenkit, de a hölgyeknek egy kis meglepetéssel kedveskednek majd. A rendezvényen közreműködik a dunaújvárosiak kedvenc együttese, Jankó és a Digitál Feat: Milán.

A Kaptár Music Pubban is gondolnak természetesen a hölgyekre, hiszen Nőnapi retro partyt tartanak este kilenctől, ami egyben az év első ilyen partyja is lesz. Az esten a legjobb régi és régies típusú zenéket szolgáltatja majd Dj. Sogi, de koktélokban sem lesz hiány, hiszen a legendás koktélpulton 8 féle különlegességet kevernek majd. A tavalyi első kettő (szeptemberi,decemberi) "Anyukák Elszabadulva" buli óriási sikert aratott a Juharos étteremben, így azt idén is megismétlik. Nőnap alkalmából március 9-én az anyukák elszabadulnak, és megtámadják a Juharost, hogy egy picit félretegyék a szürke hétköznapokat és igazi énidőt tölthessenek el, bulizzanak a barátnőkkel egy óriásit a legnagyobb csajos pop kedvenceket hallgatva a Retrotól, napjainkig, amiket Dj. Spool pörget majd az esten. Természetesen az urakat is szívesen látják, hiszen valakinek táncoltatni is kell a hölgyeket.

A Kaptárban szombatra már valami mássá alakul a nőnapi hangulat, hiszen a 2021 nyarán alakult Hell City covervisszatér a pinceklub színpadára, és a legnagyobb Guns 'N' Roses és AC/DC dalokkat készülnek előadni a közönségnek.

