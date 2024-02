Az alaphangulatot a Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Moderntánc tagozatos növendékeiből álló Rózsák tánccsoportjának rövid műsora adta meg, a fiatal lányok produkciója (Füsi Gyöngyi felkészítésében) betöltötte a Bartók auláját, különleges hangulatot teremtve.

A tárlat megnyitóbeszédét a vendégalkotó (akinek néhány munkája ugyancsak kikerült a falakra), RéSzabó Irén pszichológus, író vállalta magára, aki jó barátságot ápol a kiállító művésszel, gyermekeiknek köszönhetően köztük már korábban létrejött a kiállítás szellemiségét is jelentő kapcsolódás. A művészet lényegét abban határozta meg, hogy azt a belső élményt, amit valami által megélünk, azt másoknak meg tudja mutatni, át tudja adni azzal, hogy egy művészeti alkotást hoz létre. Azt az érzést, azt a belső tartalmat, ahogy ő látja a világot. Meglátása szerint Budainé Varga Szilviának nagyon nagy az életereje, hiszen mindig hajakat fest, rajzol, és a haj az életerő szimbóluma. Véleménye szerint az a lazaság, ami amire az életben szükség van ahhoz, hogy jól érezze magát, az megmutatható a hajban is.

Fotó: LI



Az összművészeti tárlatnyitón a zene varázsát a Czakó István - Marics Tamás gitáros páros képviselte, akik a Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, és erre az alkalomra egy csodás mini jazzkoncertet rögtönöztek a Bartók aulájába, fantasztikus hangszeres tudásról téve tanúbizonyságot. Mi sem bizonyította jobban, hogy a múzsák testvérek, mint Kiss Kálmán költő A festőhöz című verse, amit maga a poéta adott elő az aula közönségének, szokása szerint fejből. „ Ne a látványt fesd, hanem önmagad! Tégy külsővé belső tartalmakat!”

Fotó: LI



Budainé Varga Szilvia könnyeivel küszködve elragadtatásának adott hangot, hogy ezzel a műsorral a képeivel, a festményeivel, a rajzaival, a mandaláival mennyire összhangba került ez az egész ceremónia. A háláját úgy igyekezett kifejezni, hogy saját kezével készített, új tervezésű könyvekkel ajándékozta meg azokat, akik segítettek neki ezt a kiállítást megvalósítani. A fentebb felsoroltakon kívül ilyen személyre szabott (rózsaszín és fehér) emléket kapott még Fehér Dóra is, aki a meghívót is tervezte, illetve ő állította össze a vetített, digitális anyagot is.

A Bartók aulájában a festmények, rajzok és mandalák mellett RéSzabó Irén alkotásai is megtekinthetők szabadon a színház nyitvatartási idejében, illetve külön helyet kaptak Budainé Varga Szilvia iparművészeti alkotásai, így az általa tervezett és kötött könyvek is.