-Kedves Barátok és Támogatók! Örömmel jelentjük, hogy együttesünk idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Ezen alkalomból szeretnénk meginvitálni benneteket április 6-án, szombaton 19 órakor kezdődő jubileumi gálaműsorunkra, melynek a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház ad otthont. Az eseményre előzetes jegyvásárlás szükséges. A részletekről hamarosan tájékoztatják az érdeklődőket.

A jubileumi esemény készülődéséről az együttes vezetőjét Czuppon Pétert kérdeztük. Elmondta:

- Nagyon röviden annyit mondhatok, hogy próbálunk! Természetesen az önálló műsor összeállítása egy amatőr együttesnek nem kis feladat. Igyekeztünk kiválogatni a korábbi évekből, illetve az általam vezetett közel húsz év repertoárjából a jelentősebb koreográfiákat. Nyilván azok jöhettek szóba, melyek a közönségnek is tetszettek és a táncosok is nagy kedvvel jártak. Lesz közöttük olyan is, amik eredményesen szerepeltek különböző minősítő fesztiválokon. Úgy tűnik, talán összeáll egy koreográfia erejéig Wünsch László által vezetett csapat. Valamint az én régi táncosaim is, akik most éppen nem aktívak. Tehát ők is színpadra állnak egy produkció erejéig. Így készülünk. És nem nagyon spórolok a táncosnak a „zsírjával”. Figyelek rá, azért mindenki kapjon feladatot. Próbálom a fiatalokat is beépíteni a rájuk szabott elvárásokkal. Bízom benne, hogy mindenki jól érzi majd magát! – hallottuk Czuppon Pétertől a Nagyvenyim néptáncegyüttes vezetőjétől.

Érdemes tehát megjegyezni a dátumot, április 6, szombat a gála napja!