Rajtuk kívülálló okból nem tudták tartani a kiírásban szereplő célokat, ugyanis a felújítási munkák következtében az esőzés komoly károkat okozott a múzeum épületében és a gyűjteményben is, a teljes legfelső emeletet elárasztotta a víz. Ottjártunkkor még száradtak az állványokon az átázott római kori leletek. Így aztán az újkori raktár, a római raktár és a néprajzi raktárt ki kellett hagyni a „túrából”, de azért így sem okozott senkinek sem csalódást a program, elég érdekességet láthatott mindenki, aki Buza Andrea régész nyomába szegődött kedden délelőtt.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Elsőként a Látványtárba léptek be, miután a régész szakember elmondta például azt, hogy már közel 7000 éve élnek emberek ezen a területen. A Látványtár egy olyan különleges területe a múzeumnak, amely lényegében egy raktárként is funkcionál, de a leletek üveg vitrin mögött vannak, így jól látható minden bennük, ellentétben az intézmény hagyományos raktáraival, ahol jellemzően dobozokban tárolják a feltárt leleteket. Mint megtudtuk, a város területén van két tell (héber: „domb”) típusú település, az egyiket jól ismerjük Rácdombként, ahol az újkőkortól fogva folyamatosan laktak, így most is. A másik a Koszider-padlás, amely viszont egy korszak elnevezése lett az itteni leletek miatt. A földszinten található Látványtárban található leletek jó része a Rácdombról származik. Ezek sajnos nem egész tárgyak, inkább csak töredékek jellemzően. Az egyetlen kor, ahonnan nincsenek leletek, az az avar kor. Ezt szemléltetendő egy rácalmási (Rózsa-majori) feltárásból kerültek ide tárgyak. A Néprajzi és a Történeti Látványtár már sokkal inkább megfelel a nevének, ugyanis itt nem töredékek, hanem ép tárgyak szemlélhetők, hiszen a néprajzosok gyűjtik az edényeket, különféle használati tárgyakat, nem szemétgödrökből, vagy sírokból kell kimenteniük.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A raktárak felé válik igazán különlegessé a túra, hiszen abba a bronzkori raktárba nyertek bebocsájtást, aminek tulajdonképpen a múzeum a létét is köszönhető. Ugyanis a vasmű építésekor nagyon sok bronzkori urna került elő, és ezt a mennyiséget már nehezen fogadták volna be a pesti, vagy fehérvári múzeumok. Így aztán „alulról jövő népi kezdeményezésként” a munkások javasolták, hogy az új városban jöjjön létre egy új múzeum is. A raktárakban nem csak szilvamag alakú családi sírokból származó urnák pihennek, de olyan különlegességeket is meg lehetett nézni, sőt, fogni, mint a Duna kotrása során előkerült ősállatok csontjai, mammutfog, vagy a kőbalta.

A raktár után azokat a helyeket mutatták meg, ahol a leletek feldolgozása folyik, mint például a mosó helyiséget, ahol minden elkezdődik. Itt, a homokszóró tövében lókoponyát, emberi koponyát és csontokat is megfoghattak a látogatók. A következő helyiségben munka közben leshették meg a restaurátorok munkáját. Éppen egy szétszedett könyv, egy kerámiaedény és egy ritka bronzkori kard várta, hogy meghosszabbítsák az élettartamát. A látogatóknak elmesélték, milyen módszerekkel dolgoznak, milyen eszközöket használnak,esetleg milyen vegyszereket alkalmaznak és itt is mód volt megfogni az épp tisztítás alatt lévő kardot is.

A „tárlatvezetés” minden állomásán Buza Andrea alapos tájékoztatást adott a kor sajátosságairól, szokásairól, a végén pedig végigkalauzolta a látogatókat az Intercisa Múzeum állandó kiállításának különböző gyűjteményein is.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A Múzeumok Őszi Fesztiváljának zárórendezvénye az Őszbúcsúztató Családi Délután lesz az Intercisa Múzeumban november 11-én, szombaton délután 14 órától 18 óráig, amelyet a környezetvédelem és a természet megóvása jegyében szerveznek. A rendezvény ideje alatt két alkalommal múzeumi kalandozásra invitálják a résztvevőket. Az épületvezetésre várakozókat a múzeum földszintjén, a porta előtt várják. A vezetésen Buza Andrea és dr. Keszi Tamás régészek vezetésével ismerkedhetnek meg az Intercisa Múzeum láthatatlan helységeivel, és sok-sok kulisszatitkot fognak hallani a vezetés során, és lehetőségük lesz a múzeum kiállításait ingyenesen megtekinteni. A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal várják, ahol szeretnének a hulladék újrahasznosításra alternatív megoldásokat mutatni a gyerekeknek és a szüleiknek. A programon való részvétel ingyenes, regisztráció nem szükséges.