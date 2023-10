A nyitóbeszédet követően a Wesley-DaCapo Művészeti Iskola művésztanára, Inna Kolisnychenko lépett színpadra, aki először lányával, Kapusi Adéllal (cselló) adott elő egy színvonalas darabot, majd maga is több remek zenei kompozíciót is eljátszott zongorán. Az előadást követően egy meglepetés következett. A megnyitót megelőzően ugyanis tombolákat osztottak a jelenlévőknek, akik közül a legszerencsésebb el is nyerte Berzai Zsuzsanna egyik kiváló alkotását.

A kiállításmegnyitó után következhetett a képek megtekintése, amely során a résztvevők szabadon kérdezhettek is a művésznőtől. Berzai Zsuzsanna kiállított képein remekül visszatükröződik a természet szeretete, vegyen is az fel bármilyen köntöst. Az alkotó mind a négy évszak színpompás szépségét vászonra vetette, az ébredező tavasztól, a komor, ugyanakkor nyugalmat árasztó télig. A tárlat december 1-ig tekinthető meg az MMK galériájában.