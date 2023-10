A repertoár és a színvonal természetesen mindkét helyszínen ugyanaz volt. Bernard Herrmann: Nyitány az "Észak-Északnyugat" című filmből, Johann Pachelbel: D-dúr kánon, Tiziano Bedetti: Venetian DNA, Johann Sebastian Bach: a-moll versenymű négy csembalóra és vonósokra BWV1065, Felice Fugazza: Tapestry, Johann Sebastian Bach: Schafe können sicher weiden BWV 208, Astor Piazzola: Milonga del Angel, Astor Piazzola: Escualo. A zeneértők ebből a felsoreolásból láthatják, hogy nem egy "megúszós" koncertről van szó, alapos tudást, összehangoltságot, koncentrációt, és fejlett hangszeres technikát feltételeznek a művek, bár stílusukban eltérőek. Ami viszont nem olvasható ki a felsorolásból, de azért kikövetkeztethető, hogy Johann Sebastian Bach a-moll versenyművét nem éppen négy harmonikára álmodta meg. Ahhoz, hogy megszólalhasson ezeken a hangszereken, kellett a négy fiatal mesterének, Ivano Battistonnak a kivételes hangszerelő képessége, aki a nálunk komolyzenei hangszerként még kevéssé ismert harmonikára átültette az egész zenekarnyi hangzást. No meg kellett ez a négy rendkívül tehetséges és szorgalmas fiatal, aki képes volt megszólaltatni ezt az igazán nehéz darabot. Nem is akárhogyan! Persze ehhez - meggyőződésem - kellett a mester pedagógiai érzéke is, hogy tudását képes volt átadni a hangszerüket láthatóan szerető növendékeinek. Valóban érezhető az ő hatása mindannyiukon, és egy ilyen formációban ez össze is adódik, kivételes élményhez juttatva a hallgatóságot. Rendkívül szerencsések voltak, akik bejutottak a koncertek egyikére, nem csodálkoznék túlságosan, ha a közeli jövőben már a MÜPA kínálatában szerepelnének borsos belépők mellett. Csak halkan merem megjegyezni, hogy szerintem színvonalban már nem állnak túl messze tőle.

A közel másfél órányi est másik nagy erénye annak könnyedsége volt. Kiss Péter immár alaposan felépített, átgondolt konferálásába sokszor belefért a humor is, a közönség jót mulatott például az olyan sztorikon, mint hogy ha magyar zeneművet játszanak, akkor azért valamennyire kell tudniuk ezen a nyelven, így gyorsan megtanította muzsikustrársainak az egyik legfontosabb magyar szót: Egészségedre! Mindemellett - lassan már mondhatjuk úgy, szokásosan - konferálása rendkívül informatív is volt, a zeneművekről, azok keletkezéséről bőven ellátta tudással közönségét. Mint kiderült, az olasz koncerttermekben nem divat a vastaps, legfeljebb néhány bekiabálás bírhatja újrázásra a zenekart. Az ifjú talján harmonikásoknak bőven volt lehetősége a két templomban átélni az ütemes, ráadást követelő tapsot, de a bravózás sem maradt el. Három ráadással készültek, ezek közül az első bebizonyította, hogy mesterük nem csak pedagógusnak és hangszerelőnek kiváló, hanem zeneszerzőként is érdemes odafigyelni rá. Ivano Battiston: Movida című szerzeménye zajos sikert aratott a hallgatóság körében. A második ráadás talán kicsit várható is volt, lassan már harmonika koncerten soha nem maradhat el Astor Piazzola: Libertango című darabja, amelynek rajongótábora egyre bővül. A végére maradt a magyar vonatkozású darab, Vittorio Monti: Csárdása, amelyben éppen az olasz-magyar kötődés erős, hiszen a szerző olasz, a téma viszont magyar.

Kedves gesztusként a koncerttsorozat végén Kiss Péter köszönetet mondott a szüleinek a segítségért, amit a megvalósításhoz kapott.