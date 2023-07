Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón Kovács Antal főszervező hangsúlyozta, hogy ezúttal egy nagyszínpad lesz, mellette azonban egy hét­ezer fős sátort is felállítanak. A fellépőkkel kapcsolatban kiemelte, hogy az amerikai hiphop- és popegyüttes, a The Black Eyed Peas a legnagyobb produkció lesz, amelyet valaha fogadtak. Hozzátette, hogy a fellépők között lesz a Village People, a magyarok közül pedig Majka, Azahriah, Beton Hofi, a Bagossy Bro­thers Company, a Carson Coma, a Valmar, a Halott Pénz és a Wellhello is.

Kovács Antal közölte, hogy rock vonalon 2018 után tér vissza Fehérvárra a német power/speed metalegyüttes, a Helloween, mellettük a svéd heavy metal banda, a Hammerfall és az amerikai hard­core punk stílust képviselő Cro Mags is színpadra lép. Megemlítette, hogy a jegyek több mint 50 százaléka már elkelt, ami több mint 20 ezer látogatót és 2–3 telt házas napot jelent.

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője szerint a „világot hozza el” Székesfehérvárra a Fezen, ez idén is így lesz. Cser-Palkovics András polgármester rámutatott, hogy 26 éve a város egyik kiemelt kulturális rendezvénye a fesztivál, amely napjainkra az ország első öt fesztiválja közé emelkedett.

A beharangozó sajtótájékoztatón jelen volt Orsovai Reni énekes, akinek jóvoltából először született dal a Fezen Fesztiválról Ide-Oda Hoztalak címmel, amelyet zenekarával, a Nenével be is mutattak.