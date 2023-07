Matt Fraser: Sose halunk meg – A túlvilág titkai

Még ha látszólag nagyon távolinak tűnnek is, elhunyt szeretteink sokkal közelebb állnak hozzánk, mit gondolnánk. A lelkekkel való kapcsolatteremtés tanulható, fejleszthető!

Amerika legnépszerűbb médiuma és a The New York Times bestsellerszerzője, Matt Fraser kivételes személyiség, aki szavaival, gyógyírként szolgáló tanításaival könnyűvé és különlegessé tudja változtatni a halált és azt, ahogyan viszonyulunk hozzá. Látnoki és médiumi képességeinek köszönhetően átvezeti az olvasót a nehezebb időszakokon, segítséget nyújtva az igazán erős érzelmi és spirituális kapcsolatok kialakításához. Matt Fraser legújabb könyvében felfedi a túlvilág titkait és az igazságot a mennyországról. Megválaszolja azt a kérdést, amelyet praxisa során a leggyakrabban tesznek fel neki: „Mi történik a halál után?”. Bár a legtöbben úgy gondolnánk, a válasz erre a kérdésre meglehetősen összetett, igazából nagyon is egyszerű: valójában „sosem halunk meg”! Hogyan ismerjük fel az elhunyt szeretteink küldte jeleket és üzeneteket? Matt elmondása szerint „mindannyian saját telefonvonallal rendelkezünk, amely segítségével felvehetjük a kapcsolatot a túlvilággal – mindössze annyit kell tennünk, hogy megtanuljuk, hogyan is használjuk ezt”. A szerző korábban még sosem hallott történeteket és a túlvilági lelkekkel folytatott beszélgetéseit osztja meg az olvasóval e könyvben, amelynek bölcsessége útmutatóként szolgálhat bárki számára, aki választ keres az élet legfontosabb kérdéseire. Matt megerősít abban, hogy a túlvilágon gyógyulás és teljesség vár ránk és szeretteinkre – és azt is elárulja, hogyan segíthet mindezen tudás abban, hogy vigaszra, célokra és útmutatásra találjunk földi életünkben.

„Elhunyt szeretteink mindig mellettünk vannak; vezetnek minket, utat mutatnak nekünk, és figyelnek ránk – akkor is, ha nem érezzük a jelenlétüket.” „A mennyben lakozó lelkek már szembenéztek a halállal, és annak látják azt, ami az valójában: természetes átalakulásnak. Ezért is jönnek el hozzánk az álmainkban, és küldenek nekünk jeleket. Arra szeretnének ösztönözni minket, hogy lépjünk tovább.” (Forrás: Bookline)

Még több könyvajánló