Az eseményt az iskola melletti parkban, a Jel nevet viselő, a Vasmű úti platánból készült szobor köré gyűlve tartották meg, mára már mondhatjuk, hogy a hagyományoknak megfelelően. Elsőként Dőr Gabriella, az intézmény igazgatója szólt a szép számmal összegyűlt érdeklődőkhöz. Beszédében kitért az elmúlt tanév eseményeire, a többi között a zene világnapjára, az ekkor Szmodics László szervezésében útjára indult Zenélő cukrászda sorozatra, az adventi koncertre, az újévi gálára, a vonóstalálkozóra, a nagysikerű Jazz Café-koncertre, a Sándor Frigyes Hét rendezvényeire, a zakopanei vendégeskedésre és a pünkösdi koncertre. Az iskola büszkeségeiről is szólt, az idei Sándor Frigyes-díjas Németh Irmáról, illetve a Dunaújváros Oktatásügyéért díjban részesült tanárukról, Konkoly Krisztináról.

Fotó: Laczkó Izabella

Az igazgató hosszasan sorolta az iskola sikereit: a Harmonikások Országos Társasága által szervezett VII. Országos Harmonika Versenyen Szloboda Balázs (felkészítő tanára Juhos Melinda) 3. helyezett lett, és elnyerte a Tabányi Mihály-különdíjat. Táginceva Irén zongoristái, Róka Lilla, Sztruhár Szabolcs és Táginceva Tamila 3. helyezést érdemeltek ki a Stars of Europe online versenyen. Tamila egy másik hangszeren, dobon is remekelt (felkészítő tanára Müller Tamás): első helyezett lett a London Stars online versenyen. Kaszás Éva csellistája, Pankler Zora Kincs a Topolyai Zenei Napok programon begyűjtötte első helyezését és az arany medált. Móron, a Fejér Megyei Alapfokú Művészeti iskolák rézfúvós versenyén Balogh Zoltán András növendékei értek el sikereket, Bongyán-Lendvai Zsófia, Keresztes Bendegúz és Szilas-Keresztes Konrád arany minősítést, Homonnay-Nagy Patrik pedig ezüst minősítést kapott. A III. Nemzetközi Zongoramesék Zongoraversenyen Palágyi Emma, Antal Anna növendéke bronz minősítést, Táginceva Irén tanítványai közül Németh Nóra ezüst, Róka Lilla bronz minősítést kapott. Az áprilisban megtartott VI. Alapfokú Szanyi Irma Zongoraversenyen is remekeltek a zongoristák. Tósaki Kinga növendéke, Szajkó Norbert arany minősítést kapott. Matkó Anna is arany minősítéssel tért haza, ő Tótin Katalin növendéke. Bartalos Ádám, aki szintén Tótin Katalinnál tanul, kiérdemelte a kiemelt arany minősítést és a verseny fődíját. Tanára, Tótin Katalin tanári különdíjban részesült a felkészítésért. A Budapesten megtartott VII. ZeneVarázslat Nemzetközi Négykezes Zongoraversenyen növendék kategóriában Róka Lilla, Táginceva Tamila és Sztruhár Szabolcs hatkezese ezüst minősítést érdemelt ki, a tanár–tanár kategóriában Matolcsi Katalin és Dőr Gabriella négykezese pedig arany minősítést. Dombóváron, a Zeneiskolai Fúvós és Ütőhangszeres Tanárok IV. Országos versenyén kamarazenei kategóriában Tótin István, Pásztor Magdolna, Siklósi-Pók Gabriella és Balogh Zoltán András alkotta fúvós quartett ezüst minősítést, Pásztor Magdolna szóló kategóriában fagotton arany minősítést szerzett, és a zsűri nívódíjban részesítette. Zongorakísérője Subecz Kornélia volt, aki szintén elismerésben részesült. Szajkó Norbert, Tósaki Kinga növendéke felvételt nyert a Kodály Zoltán kórusiskolába és a Weiner Leó Zenei Szakgimnáziumba.

Laczkó Izabella

A sikerek felsorolása után némi ízelítőt is adtak abból, mivel érték el mindezt, a gyakorlatban is bizonyítottak egy szabadtéri mini koncerten. A gitárzenekar, Beke Beáta vezetésével a Bagdadi bazár és a Fiesta Mexicana című darabokat adta elő, majd Kiss Szonja és Pomposné Zelena Erzsébet hegedülte el Carlos Gardel: Por Una Cabeza című darabját, amelyben Tágincevá Irén zongorán közreműködött. Tósaki Kinga tanítványával, Tóth Eszter Zsófiával adott elő egy négykezest, mégpedig Grieg Teátrális keringőjét. Kupsza Noémi Telemann: F-dúr Szonátájának I. tételét adta elő furulyán, ebben a darabban zongorán közreműködött Subecz Kornélia. A koncert zárásaként Kele András, Barna Péter, Böröczki Barnabás, Tótin István fúvós kvartett Jean Joseph Mouret: Roundeau és Bohne: Finale című művét adták elő.