A 94. Ünnepi Könyvhét és a 22. Gyermekkönyvnapok alkalmából pénteken délutánra két egymásba kapaszkodó programmal lepte meg olvasóit a József Attila Könyvtár. Az ünnepi műsor első felében Farkas Erik színművész Sor(s)ok között olvasó című irodalmi estjén arra kereste a választ, hogy mit is jelent az olvasó ember számára a könyv, miért is szolgál egyszerre a megismerés, a tudás forrásaként és egyben menedékként a mindennapok forgatagában? Kortárs és klasszikus szerzők művei, észt mese és a Petőfi-legendárium analízise is segített körbebarangolni a nélkülözhetetlen könyv csodáját. „És aztán, ha a „sor” a sorssal szerencsésen összeér, személyes élmény születik.” – hangzott el az est fő üzeneteként.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A folytatásban Borjáti Zoltán és Gálházi Gyula, azaz a Sad Julian Drogérie Band születőben lévő, József Attila remekműveit megszólaltató verslemezének anyagából hallhatott egy tartalmas összeállítás a közönség. A kettős meghitt, melankolikus atmoszférát teremtve, egyedi zenei élményt nyújtva kalandozott a József Attila-univerzumban. Várjuk hát a lemezt!