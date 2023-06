A megnyitó után Pocsai Mária, a kórusok vezetője vette át a szót. Elmondta, hogy az általa vezetett kiskórus, vagyis a Capella kórus hetente két alkalommal próbál, és felhasználta az alkalmat, hogy eldicsekedjen azzal, hogy a Tiszán innen, Dunán túl országos népdaléneklési versenyen a 6. E osztályos Horváth Gréta, Juhász Maja énekegyüttes arany minősítést ért el a Tolna vármegyei népdal-összeállítással. A kórus négy darabbal készült: az Én a hegyre, az A juhásznak, a Zöld levél és a Parasztkantáta című művekkel, amelyeket mindenki ismerhet, aki valaha kórusban énekelt. A kórusmuzsikát követően egy végzős diák, Schinogl Péter ült az elektronikus zongorához, aki a Sándor Frigyes Zeneiskolában Antal Anna tanítványa, és egy nagy kedvenccel, Hans Zimmer: Karib-tenger kalózai című, mára már slágerré vált filmzenéjével aratott sikert. A folytatásban egy kórustag ült a pianínóhoz. Gózon Zoé Bartók Körtánc című darabját adta elő, majd a klaviatúra mellett maradt, ő kísérte a kórust a Szép tiszta szó című számnál. A következő csokorban a Bikaviadal, A mormotás fiú dala (szólistákkal), Jöjj el, Mózes, Calypso, A mi iskolánkban, Ó felvirradt a szép óra című többszólamú dalok hangzottak el. Utóbbi jól illeszkedett az alkalomhoz, hiszen mikor is énekelhetne több tucat diák olyat, hogy „Ó, felvirradt a szép óra. Könyvek, irkák nyugovóra. Éljen a nyár, éljen a nyár, izgulni sej haj nem kell már.”, mint a tanév végén?

Fotók: Laczkó Izabella

A koncert folytatásában az idősebbek, az iskola vegyes kara sorakozott fel az aula lépcsőin. Ők a hónap végére kaptak meghívást a Békés-tarhosi Zenei Napokra egy kórustalálkozóra, hogy elénekeljenek néhányat abból, amit itt is. Elsőként egy középkori gregorián dallam, a Domine ad adjuvandum, majd egy reneszánsz dallam, a Baráti kör hangzott el, majd egy XX. századi Kodály Zoltán-szerzemény, a Szép szavú múzsa, ami elképesztő teljesítmény egy gimnáziumi kórustól, majd zárásként egy katalán dallam, a Should zengte be a teret. Héger Ádám tavaly a Helikoni ünnepségeken komolyzenei kategóriában arany minősítést szerzett, ami annál is inkább nagy teljesítmény, mert több száz produkció közül csak néhánynak osztja ki a zsűri. Ő játszott egy négykezest zeneiskolai tanárával, Antal Annával, mégpedig egy Chopin-művet, a Grand Walzer Brilliant címűt, mondani sem kell, remekül. Az elülő vastaps után a vegyes kórus a Dindirin, a Tourdion, az Áldjuk a mennyei atyát, Ír áldás dalcsokorral folytatta a koncertet, majd közös éneklésre hívták a közönséget, mindenkinek kiosztva az Elindulék szőrt gyűjtni szövegét. A népdalt Urbán Panka citerakíséretével adták elő, Forgács Zsombor és Kiss Gergő cajon ritmusaira. Zárásként a kiskórussal kiegészülve a Dumdedumm című kánont adták elő közösen, lelazulva, napszemüvegben.