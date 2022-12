A Covid időszaka alatt elkészült a koncertorgonista két új lemeze. A Lords of the Organ-sorozat 3. epizódja olyan remekművekkel, mint Beethoven V. szimfóniájának I. tétele vagy Sosztakovics 2. keringője és a közönség kérésére az Organ Meditation. Ezeknek a műsorából válogat a Karácsonyi meditációk koncert, amelyből – lassan szokásosan – Dunaújvárosban már egy pótelőadást is be kellett iktatni december 11-én este az evangélikus templomban. Bensőséges, meghitt, meditatív koncerttel készül a művész, amely ebben a zajos és nyomasztó világban gyertyafény igyekszik lenni, amely az ünnep felé vezet.Műsoron Léon Boëllmann gótikus szvitje, Edvard Grieg Reggeli hangulata, César Franck Prelúdium, fúga és variációk című műve, Johann Sebastian Bach – Nun komm, der Heiden Heiland című korálja, Antonín Dvořák Újvilág szimfóniájának Largo tétele, valamint Antonio Vivaldi Négy évszak hegedűversenyének Nyár concertója lesznek.

A hangversenyen fellép a Rákász Gergely Alapítvány tehetségkutató programjának egyik felfedezettje, a baracsi születésű Kiss Péter harmonikás is, aki most éppen tanulmányait Ivano Battisto mester kezei alatt végzi Firenzében, a Luigi Cherubini Konzervatóriumban. A ráadáskoncertre online még kaphatóak jegyek.