A Sándor Frigyes Zeneiskolában Juhos Melinda tanítványa volt – vele egyébként a mai napig szoros kapcsolatban áll –, majd Pécsett, a Pécsi Művészeti Gimnáziumban Kéméndi Tamás szakmai felügyelete alatt képezte magát. Péter ez idő alatt is vissza-visszatért Dunaújvárosba, hogy a harmonikazenekarral fellépjen.

A baracsi születésű tehetséges muzsikus nem csak a zeneiskolához lojális. Nem felejti el, honnan indult, és annak ellenére, hogy Olaszország legnevesebb klasszikusharmonika-tanára, Ivano Battiston tanítványa lett, fogadalmat tett, hogy minden esztendőben legalább egyszer fellép szülőfalujában, hogy az ott élőket megörvendeztesse egy hangulatos koncerttel, természetesen ingyen, hogy bárki számára elérhető legyen az élmény.

A korábbi években jellemzően barátaival adott közös koncertet, akikkel a pécsi zenei képzéseken ismerkedett meg, és akikkel zenei ízlésük is közel áll egymáshoz.

A tavalyi évben megrendezett „Karácsonyi harmonikavarázs” koncert sikere után Kiss Péter és barátai idén is szeretettel várják az ünnepekre hangolódni vágyókat a baracsi faluház (Baracs, Szabadság tér 8.) színháztermébe karácsony előestéjén, december 23-án 18 órakor. A harmonika mellett ezúttal három különböző hangszer kapott helyet, amelyek segítségével különböző nemzetiségek és kultúrák varázslatos zenéivel ismerkedhetnek meg.

Kiss Péter (harmonika) mellett két dunaújvárosi muzsikus, Futó Gábor (basszusgitár) és Horváth János Dagi (gitár) is fellép, de ezúttal is vendégül látja egy régi barátját, így Sterner András klarinétjátékában is gyönyörködhet a közönség.

A közel egyórás esten szebbnél szebb dallamok hangzanak majd el, hogy mindenkinek meghitt és békés legyen az ünnepi készülődés.

Az ünnepi hangversenyre a belépés ezúttal is díjtalan, de bármilyen támogatást azért örömmel elfogadnak a fiatal muzsikusok.