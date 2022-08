A. M. Ollikainen: Cargo

Új, sodró lendületű skandinávkrimi-sorozat első részét veheti kézbe az olvasó. Íme, a finn Lars Kepler!

Furcsa dolog történik Helsinkiben: egy gazdag család villája előtt konténert találnak, amiből egy vízbe fojtott halott nő kerül elő. A vízzel teli tartály egy bizonyos Juhana Lehmusoja cégének tulajdonában áll, családja a finn felső tízezer közé tartozik. Az ügyet Paula Pihlaja rendőrfelügyelő kapja, és a nyomozás szálai a Lehmusoja-klán évekkel korábbi afrikai ügyleteihez és egy örökbe fogadott gyerekhez vezetnek…

Eközben a nyomozó Paula magánéletében is kihívások elé néz. Fiatalon szült kisbabáját kénytelen volt örökbe adni, és a most húszas éveiben járó fiút emberölés vádjával börtönbe zárják. Paula bűntudatot érez a fiú sorsa miatt, és a média figyelmét is magával ragadó konténeres gyilkosság, valamint saját életének fordulatai egyre nagyobb nyomás alá helyezik.

A szerzőként feltüntetett AM Ollikainen valójában két embert takar, egy házaspárt, Aki Ollikainent és Milla Ollikainent. Bár mindketten publikálnak önállóan, közös munkájuk nagyon gyümölcsöző. A két elismert finn író közös regénye 400 pályamű közül nyerte el a 2019-es országos finn krimiíró-pályázat első díját. (Forrás: Bookline)