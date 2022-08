A hagyományoknak megfelelően a megnyitó részét képezi (az államalapítás és az új kenyér ünnepén) a kenyérszentelés a helyi történelmi egyházak képviselőivel.

Stermeczki András evangélikus lelkész arról szólt, hogy a rég nem látott mértékű aszály ellenére jutott kenyér most is asztalra, amely Isten áldását jelenti, megbecsülésre, tiszteletre és hálára tanít.

Papp Imola református lelkész ugyancsak azt emelte ki, hogy bár vannak olyan népek, ahol nincs kenyér az asztalon, mi hálásak lehetünk, hogy a szárazság ellenére Isten ezt megadta nekünk. A kenyérből, az ételből táplálkozik a test, ha pedig lelkünknek van szüksége táplálékra, bátran merítsünk erőt a Szentírásból.

Kovács István görögkatolikus parókus abból indította gondolatát, hogy a gyermekek a jövőt jelentik, akiknek példát kell mutatnunk, s nem szabad képmutatónak lenni. Nemcsak Szent István királyunk szolgál példaként nemzedékről nemzedékre a mai napig, hanem a példamutatásra törekedett fia, Imre is, és erre van szükség minél többünk részéről is.

Az áldások után megszentelték az új kenyeret, amelyből megkínálták a színpad előtt álló polgárokat is.

A műsor folytatásában Wolf Kati lépett a színpadra, és kedves gyermekműsorral szórakoztatta elsősorban a legifjabbat, aztán Katus Attila folyamatos motivációval, vidám hangulatban mozgatta meg a közönség vállalkozó szellemű, sportos tagjait.

Ekkor már jóideje elállt az eső, egyre többen érkeztek a szigetre. A Parázs Varázsra kijelölt terület felől ínycsiklandozó illatok szálltak az éterben. Sorra érkeztek a családi-baráti társaságok, összességében több, mint a kihelyezett asztalok felénél tábort is ütöttek a csapatok. A legtöbbüknél sült husi volt a menü, a pácolt finomságokat egyesek tárcsán, mások grillen készítették, de igen komoly kerti sütőket is fellelhettünk, amelyeket a társaságok szakácsai nagy szakértelemmel kezeltek. Voltak bográcsos ételek is, például a Fidesz helyi szervezete paprikáskrumplit főzött, a csapatmunkában dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője is segédkezett. A szabastrand területén többféle játék és sportolási lehetőség állt a vendégek rendelkezésére ingyenesen (egészen 18 óráig), például a hajfonásra mi is beneveztünk a szépség-és egészsátorban, és kipróbáltuk a VR-szimulátort is.

Az augusztus 20-i ünnepségen rendezték meg a Dunaújváros Hangja tehetségkutató verseny döntőjét. Ennek főszervezői a BakElit Zenestúdió munkatársai voltak, akik első alkalommal hirdették meg az énekes versenyt, ám az eredményt tekintve minden bizonnyal lesz folytatása is: fantasztikus tehetségek és kitűnő műsor jellemezte már a júliusi középdöntőt is, most pedig a hét legjobb énekes, Rozner Éva, Szalai Gergő, Király Balázs, Bálint Imre, a fiatalabb Kiss Barnabás, a rapper Kiss Barnabás, Orsósné Karácsony Rebeka produkcióját láthatta-hallhatta a közönség, élőzenekaros kísérettel. A verseny Facebook-oldalán elérhető űrlap kitöltésével lehetett szavaznia a közönségnek (egészen az utolsó előadó fellépéséig), hogy ki legyen Dunaújváros hangja. A közönség és a zsűri voksait összesítve végül a mindössze 15 éves Kiss Barnabás lett a győztes, aki rendkívüli hanggal lett megáldva, amelyhez lenyűgöző előadó képesség is társul.

A helyi tehetségek után Kállai Saunders Band koncertezett, aztán következett a várva várt buli Majkával, Nikával és zenekarukkal. Ekkorra már rengetegen érkeztek a szigetre, és a fellépők nem okoztak csalódást, fergeteges hangulatot varázsoltak a közönség számára. A városi ünnepség lézershow-val és DJ Matkovics partijával zárult.