Dunaújváros - A hazai harmonikaélet egyik meghatározó alakja volt Tabányi Mihály, aki hosszú éveken át élt és alkotott Albertirsán. A település önkormányzata korábban úgy döntött, hogy támogatja a hazai harmonikásokat, így minden év februárjának elején itt rendezik meg a magyar harmonikások napját, így történt ez február 6-án is – mondta el lapunknak Juhos Melinda, a Sándor Frigyes Zeneiskola harmonikatanára, akit külön is díjaztak a találkozón, a kiváló oktató-nevelő munkájáért oklevelet vehetett át.

– A szakmai elismerés, a köszönet mindig jólesik. Különösen most, hiszen éppen harminc éve tanítok, próbálom a legjobb tudásom szerint megszerettetni a harmonikahangszert a fiatalokkal. Rengeteg tehetséges diákkal dolgozhattam az elmúlt évtizedek során, ám különösen büszke vagyok arra négy tanítványomra, akik kimagasló szakmai sikereket értek el hazai és nemzetközi téren. Van, aki Firenzében, Szentpéterváron tanul és zenél, más a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre jár és a mai napig segíthetem a tanulmányait.

Fontos visszajelzés a szakmai elismerés

Juhos Melinda továbbra is fi atalokra fókuszál Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő

– Miként lehet a harmonikát megszerettetni a fiatalokkal?

– Viszonylag egyszerű, egyszer megszólal a hangszer és szinte rabul ejti őket. Nem lesz mindenkiből profi zenész, de a legtöbb tanítványom azért kitart a hangszer mellett, és örömmel játszik. Fontos, hogy a Harmonikások Országos Társasága is egyfajta ernyőszervezetként működik, azaz professzionális zenészek és lelkes „amatőrök” is tagjai.

– Az albertirsai gálaműsoron az ön egyik tanítványa, Szloboda Balázs is elismerő oklevelet vehetett át.

– Balázs nagyon tehetséges és szorgalmas növendék. Talán nem árulok el nagy titkot, hogy a jelölés során engem is megkérdeztek, és én őt javasoltam, hiszen remek eredményeket ért el a közelmúltban. Hasonlóan szép jövő előtt áll e korosztályból Vári Gergely Péter és Szmodics Emese Anna is. Az ő fejlődésükre és teljesítményükre is nagyon büszke vagyok. Az elmúlt évtizedekben törekedtünk arra, hogy minél több nemzetközi fellépésen, versenyen ott legyünk. Rendszeresen jártunk Horvátországba, ahol komoly sikereket értünk el. Két éve, 2020-ban már elkészült a nevezés, amikor kiderült, hogy a járványhelyzet miatt nem utazhatunk. E találkozó az utóbbi két évben sajnos el is maradt.

– Mint említette, harminc éve tanít. További célok, tervek?

– A legfontosabb, hogy minél több fiatallal megismertessem ezt a csodálatos hangszert, a harmonikát. Elsőre talán bonyolultnak tűnhet, de igazából könnyen el lehet sajátítani az alapokat és szinte egyből magával ragadja az embert.