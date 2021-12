Elmondta még továbbá, hogy Steiner Józsefné, született Szigeti Ilona Nagyatádon él, végzettsége szerint agrármérnök, és immár negyvenöt éve gyűjti a képeslapokat, de nem is akármilyeneket: művészettel, tudománnyal, irodalommal, vallással és egyéb témákkal foglalkozó lapokból tevődik össze a gyűjteménye. A kollekció ötvenezer darabból áll összességében, s emellett még egy gyűjtőszenvedélynek is hódol a hölgy: ötven éve foglalkozik bélyeggyűjtéssel is. Ténykedését mind hazai, mind külföldi berkekben nagy elismeréssel fogadják és illetik. Fontos elmondani, hogy munkásságáért Nagyatád kulturális díját is megkapta, valamint oklevelek, tematikus könyvek képi anyagai is igazolják ezt a több évtizedes gyűjtőmunkát.