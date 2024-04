2023. szeptemberében ünnepélyes keretek között adták át Kisapostag megújult piacterét az önkormányzat mögötti területen. A beruházás révén modern, minden igényt kielégítő közösségi tér létesült. A piachoz vizes blokk is épült, ami felfrissülést nyújt a programok résztvevőinek. Azóta már több eseménynek adott helyet a piactér, most az első piac kerül megrendezésre.

Schreiber Gábor neve ismerős lehet a csípős ízek kedvelőinek, hiszen ő a megálmodója az ErőSch Chili Labornak. A piaci szereplők felkutatásában segédkezett Nagy Attilának, Kisapostag polgármesterének.

Gábort a piaci árusokról kérdeztem.

- Számos ős- és kistermelő, valamint kézműves árus portékáival lehet majd találkozni ezen a napon. A két helyivel kezdeném.

Szabó Béla kiváló mézeket készít, amelyeket sokan szeretnek a faluban és a környéken.

A Cserepes Pálinka Tanya 2009 óta ontja magából a finom pálinkákat, melyeket saját maguk által termesztett gyümölcsökből főznek. 12 fajta található a repertoárban, ezt fogja nekünk Artúr elhozni. Standjánál lesz lehetőség kóstolásra is.

Márton Tímea rendezvényszervező és dekoratőr, akinek a standjánál főként asztali és ajtódíszeket, dekorációs termékeket találunk. Szintén kézzel készíti a remekműveit. Nagy Diána szülei kisapostagi lakosok így félig-meddig egy helyi kötődésű kiállító. Imádja, óvja a természetet, gyermekeivel szeret természetes alapanyagokból igazi kincseket kreálni. Fából készült díszei, kis fajátékai igazán színesíteni fogják a piacot. Ezenkívül lesznek még esküvői dekorációs tárgyai is. Első alkalom lesz, hogy piacra viszi a portékáit, látogassátok hát meg őt is.

Gyöngyvarázs a kézművesség terén remekel. Hoz nekünk csodás ásványi karkötőket, desszertgyertyákat, egyedi-kézzel készült étkészleteket és filcdíszeket is.

Karsai Erika, Erika Lekvárosháza és Portékáit hozza el nekünk. A sima gyümölcslekvárok mellett megtalálhatóak igazán különleges csemegék is, mint pl. csipkebogyólekvár, vörösboros fügelekvár, vagy a narancsos sütőtökös. Emellett majd 10 féle gyümölcsszörp is van a kínálatban, de lesznek még teának való szárítmányok is.

Az Angyalkürtős helyben fogja sütni a többfajta, friss, forró, ropogós kürtős kalácsait, mellette pedig üdítőital is kapható lesz.

Bár a piac nem kezdődik túl korán, egy jó forró kávé mindig megadja a löketet. Imre Arth a suhanó kávés is ott lesz velünk a piacon a CAFFÉ PIGGI-s, csuda piros triciklijével. Forró kávés italai mellett megtalálhatók a kiváló minőségű pörkölt kávék, amik különböző ízekben fokozzák még tovább a kávézás élményét.

Kávéfronton a másik kitelepülőnk a Virág Kávézó. Elsősorban bitang jól kinéző és nagyon finom, többféle ízű jeges-kávés italokkal készülnek, továbbá sok fajta limonádé is lesz a terítékükön.

Következő árusunk Zakara Ferencné, aki finom, többféle birsalmasajttal büszkélkedhet, mellette kapható lesz nála alma és némi birslekvár is. Egészséges és finom.

Timi is velünk lesz, ő pedig a TiaB Alkotóműhelye ötletgazdája. Neki a horgolás és varrás a mindene. Készít horgolt és varrott táskákat, fülbevalókat,apró díszeket, kulcstartókat és játékokat is a legkisebbek örömére.

Pordan Ica nagyon szép díszeket készít, középpontban a virágokkal. Nagy örömét leli benne és a művei mind-mind minőségiek, szépek.

Maradunk még mindig a díszítés és dekor vonalon. Márton Tímea rendezvényszervező és dekoratőr standjánáal főként asztali és ajtódíszeket , dekorációs termékeket találunk.

Pitypangos Porta lesz végül a sajtosunk. Nagyon finom és egészséges kecskesajtokat és kecsketejből készült finomságokat hoznak nekünk.

Nyúl Magdi neve ismerősen csenghet a környékbeli piacra járók között. Többféle finom savanyúsággal és néhány fajta lekvárral készül a szombati napra.

Terner Istvánné füstölt húsáruval, töltelékáruval, zöldséggel, tojással és burgonyával teszi a tiszteletét a piacon.

Másik húsosunk Kiss János lesz, aki szintén saját, füstölt húsáruival lesz jelen.

Ahogy illik, a végére hagytam magunkat. Az biztos,hogy ez egy erős szombat lesz,hiszen a helyszínen ingyenesen kóstolható és vásárolható lesz 10 fajta chiliszósz az ErőSch Chili Labor kínálatában. Az éppen hogy csak csípőstől a pokolian erős, több fajta ízesítésű szószokat, chilis lekvárokat is ajánlunk. Szinte minden ételhez tudunk ajánlani erősítést, díszdobozos chiliválogatásokkal is készülünk.

Érdemes lesz tehát kilátogatni Kisapostagra az első piaci napra.