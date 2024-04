A fenti eset szerencsére csak egy szimuláció forgatókönyve, amiben szerdán délelőtt a a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. a rendőrség, a mentőszolgálat, a vöröskereszt és a Duna-Intertoll Zrt munkatársai vettek részt. A katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlaton a gyorsforgalmi úton történt baleset gyors és hatékony kezelését gyakorolták.

Fotó: LI



Minden évben különböző helyszíneken rendezik meg az ehhez hasonló gyakorlatot. Hogy idén miért Fejér megyében tartották, azt Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok, a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség országos tűzoltósági főfelügyelője mondta el: „A KSH statisztikái szerint évente 14500 olyan közúti baleset történik, amely személyi sérüléssel jár. A katasztrófavédelem statisztikái szerint az elmúlt évben 2880 közúti balesetnél hajtottak végre műszaki mentési feladatokat, 901 esetben pedig valamilyen jármű tüzénél kellett beavatkoznia a tűzoltóknak. Ez azt jelenti, hogy közel 3500 eseményhez vonultak az elmúlt évben. Ezek során több, mint 2000 sérülnek kellett segítséget nyújtani, és a tavalyi évben 80 haláleset is történt. Hogy miért Fejér vármegyében és miért a gyorsforgalmi utakon bekövetkezett eseményt mutatunk be? Idén februárban Fejér megyében az M7-es autópályán következett be egy 35 járművet érintő esemény, egy évvel korábban, márciusban történt egy nagyon komoly baleset az M1-es autópályán, amelyben 40 jármű volt érintett. A katasztrófavédelem erői rendelkeznek azokkal az eszközökkel, felszerelésekkel, amelyekkel a különböző személyi és műszaki mentéseket, tűzoltási feladatokat el tudják látni. Ebben a technikában igyekszünk fejlődést elérni, a kornak megfelelő legmagasabb szintű eszközöket biztosítani. Például ennek a gyakorlatnak is része, hogy egy elektromos jármű tüzét is szimulálják, hiszen ezeknek a járműveknek a száma egyre nagyobb. Szerencsére nem nagy számban, de már Magyarországon is találkoztunk ilyen tűzesetekkel. Ez egy új kihívás a tűzoltók számára, ezért a tavalyi év decemberében minden katasztrófavédelmi igazgatóság részére biztosítottak egy úgynevezett oltólándzsát, ami az elektromos járművek tüzeinél nyújt segítséget, de idén februárban is kaptak újabbakat... ...Ezen a gyakorlaton egy nagyon komplex feladatot kell megoldania az állománynak, hiszen tűzoltási, műszaki mentési életmentési feladatokat is meg kell oldaniuk. A katasztrófavédelem állományának kell gyakorolnia ezeknek az eseményeknek a felszámolását, de a társszervek is részt vesznek ebben és ezek együttműködését is gyakorolni kell. Ez az egyik fő üzenete ennek a napnak. A másik üzenet a lakosságnak szól. A közútjainkon nagyon sok baleset következik be. Nagyon fontos az, hogy körültekintően közlekedjünk, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy elkerüljük ezeket a baleseteket.Ha pedig bekövetkezik, akkor tudjuk, hogy kihez fordulhatunk, kik azok, akik segítséget tudnak nyújtani és mi az, amit meg kell tennünk annak érdekében, hogy saját és társaink épségére vigyázni tudjunk. A gyakorlat egy elképzelt szituációt mutat be, de volt már arra példa, hogy a gyakorlatként bemutatott szituáció szinte ugyanúgy bekövetkezett a valóságban.

Fotó: LI

Dr. Jászkuti Ákos mentőorvos A Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet regionális igazgatója elmondta, mik azok, amikkel segíteni tudjuk a mentőszolgálat munkáját, ha egy ilyen baleset érintettjei vagyunk, vagy mi érkezünk elsőként a helyszínre?

- Az első és legfontosabb, ha valaki ilyen balesetet lát, főleg egy ilyen tömeges eseményt, ahol több sérült van, hogy próbáljunk meg higgadtak maradni, és a segélykérő telefonszámokon minél korrektebb bejelentést tenni. Szerencsére erre mind a 112-es segélyhívó, mind a mentőszolgálat, mind a katasztrófavédelem munkatársai fel vannak készítve, hogy irányított kérdésekkel segítsék a minél pontosabb információ kinyerését. Ilyenkor az a fontos, hogy a kérdésekre adekvát válaszokat próbáljunk meg adni. Próbáljuk meg a pontos lokációt meghatározni, hogy az autópálya nagyjából melyik szakaszáról beszélünk, ha esetleg látunk kilométerszelvényt, akkor az nagyon sokat segíthet. Mondjuk el, hogy hány jármű ütközött, nagyjából hány sérült lehet a helyszínen, látunk-e bármilyen veszélyforrást, tűzveszélyt, robbanásveszélyt, ami a mentést befolyásolhatja. A segélyhívó hívásával automatikusan a társszerveket is értesítik, így egy időben a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, illetve a rendőrség munkatársai hallják azokat az információkat, amik a bejelentőtől közvetlenül származnak. Adott esetben az egyes szervek kérdezni is tudnak egy konferenciahívásban a bejelentőtől, aki nagyon fontos, hogy megadja az elérhetőségét. Ha a baleset elszenvedőjeként hívjuk a segélyhívót, a mentésirányító minden információval el fogja látni. Minden sérülési mintázat más és más. Meg fogja kérdezni a bejelentőt, a sérültet, hogy mire képes és annak megfelelően fogja instruálni az autóból kiszállásra, vagy esetleg az utasoknak az autóból való kimentésére, de ha szükséges, a mozdulatlanul hagyására.

A gyakorlaton részt vett Magosi Lajos tűzoltó ezredes Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója is.