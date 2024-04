Az egészségfejlesztési szakemberek szerint az emberi szervezetben nap mint nap számos potenciálisan patogén folyamat indul el, amelyeket gyakorta azonosítanak „időzített bombaként”. Ezek a folyamatok magukban foglalhatják fertőző és nem fertőző eredetű betegségeket, amelyek lehetnek akut vagy krónikus jellegűek, azonnali vagy lappangó tünetekkel járhatnak. Emiatt kiemelten fontos szerepet tölt be az egészségmegőrzésben, a betegségek kialakulásának megelőzésében és a tünetmentesség elérésében vállalt szerepünk. Szerencsére a megfelelő időben történő diagnosztizálással számos betegség gyógyítható, vagy a megfelelő gondozással tünetmentes állapotban tartható. Ennek érdekében háromféle eszköz áll rendelkezésünkre. Elsőként az egészségtudatos életmód kialakítása, másodsorban figyelemmel kell kísérni szervezetünk jeleit és rendszeresen végezni az előírt önvizsgálatokat. Harmadsorban pedig rendszeresen részt kell vennünk egészségtudatosként a személyre szabott szűrővizsgálatokon. Ebben kínált segítséget a dunaújvárosiaknak a JUVE és a városunkba települt szűrőkamion.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ez a program ingyenes szűrővizsgálatokat biztosított a lakosság számára a legmodernebb eszközökkel, hangsúlyozva a megelőzés fontosságát. A részvételhez még a TAJ kártya sem volt szükséges, így a hátrányos helyzetűek is élhettek a program által nyújtott lehetőségekkel. A rendezvény 9 és 16 óra között volt a Dunaújváros Labdarúgó Stadion Vasmű út felőli részén.

A program Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2020-2025 időszakában a gyermekekre, fiatalokra és családokra fókuszál a „Fókuszban a Megelőzés Gyermekek – Fiatalok – Családok Évének” keretében. A program, amely kiemelten a magyar társadalomért jött létre, segít abban, hogy minél több magyar állampolgár életkortól, lakhelytől és foglalkozástól függetlenül megismerje saját egészségi állapotát, és felismerje a megelőzés fontosságát. Az elmúlt másfél évtizedben eddig 76 szakmai szervezet összefogásával, az Európai Uniós irányelvek alapján valósult meg és valósul meg a jövőben is. A program országosan eddig több mint 2600 helyszínen, 8 millió szűrővizsgálatot, több mint 643 000 állampolgár ingyenes részvételét tette lehetővé humanitárius formában.

A helyszínen a szervezők nevében elsőként Bükki Miklós a JUVE elnöke, önkormányzati képviselőjelölt üdvözölte a megjelenteket. Majd köszönetet mondott a segítségért a Miniszterelnöki Kabinetirodának, Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogram programigazgatójának Dankovics Gergelynek, valamint a helyszínt biztosító Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetségnek és Dobos Barna sportigazgatónak.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A megnyitón Bükki Miklós után Magyar András polgármester jelölt vette át a szót. Kifejtette, hogy milyen nagyszerű, hogy rengeteg érdeklődő jelent meg ezen az eseményen. Kihangsúlyozta, hogy különösen jó hír ebben, hogy az idősebb korosztály mellett sok fiatal is eljött a szűrővizsgálatokra. Napjaink felgyorsult világában ugyanis egyre hangsúlyosabb szerepet kap a tudatos egészséges életmódra való nevelés, amelyhez hozzátartozik, hogy rendszeresen vegyünk részt szűrővizsgálatokon is.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A polgármester aspiráns után Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogram programigazgatója Dankovics Gergelynek ismertette a különleges szűrőcentrum részleteit. Az érdeklődők átfogó vizsgálatokon vehettek részt a kardiológiai, fogászati, tüdőgyógyászati, szemészeti területeken és alávethették magukat speciális laborvizsgálatnak, amely a daganatos megbetegedésekre, allergiára, leukémiára is kiterjedt, illetve teljes testanalízis és speciális haj-, fejbőrszonda vizsgálatnak is. Dankovics Gergely felhívta a szűrővizsgálatok mellett a helyszínen kialakított életmód tanácsadó pultok szolgáltatásaira is a figyelmet. Ezeknél információt kaphattak a megjelentek egyebek mellett a Gondosóráról, a rendőrségtől, de látványos anatómiai modell bemutatót is láthattak az érdeklődők.