Újabb sikerekkel büszkélkedhet a dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola a LEGO robotika terén. Korábban a nagyobbak eredményeiről számolt be az intézmény, nemrég pedig az alsós kisdiákok sikereiről adott hírt közösségi-oldalán.

Mint írták, az iskola 2. évfolyamos csapata lázasan készült a First Lego League Explore szigetszentmiklósi országos döntőjére. A megmérettetésen a tanulók 5+2 fős csapatban bizonyíthatták felkészültségüket. A párbaj során a hangsúly az együttműködésen és a kommunikáción volt, de természetesen kiemelt szerepet kapott az is, hogy a diákok együtt építhessenek, tanulhassanak és játszhassanak. A "Vasváris kenguruk" csapata Budai Gergő, Hungler Ádám Zoltán, Huszta Máté, Kiss Gergő Ferenc, valamint Uhrik Kornél Ákos 2. osztályos tanulókból állt, két segítőjükkel, Iller Csanáddal és Fazekas Pállal kiegészülve. A diákok remekül teljesítettek, és végül éremmel a nyakukban és a „Legjobb csapat poszter” díj boldog tulajdonosaként fejezték be a versenyt. A csapat felkészítői: Humné Sipos Olívia, Kovács Andrea és Takó Klára.