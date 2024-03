A kezdeményezés előzménye még a 2015-ös jótékonysági Carissa Kupához köthető: ezen a kispályás labdarúgó tornán sikerült annyi támogatást, felajánlást összegyűjteniük, amellyel két defibrillátor készüléket vásárolhattak. Ezek közül egyet a Dunaújvárosi Sportcsarnokban, egyet pedig a Dunaújvárosi Egyetemen helyeztek el.

Idővel jött az ötlet, hogy mennyire hasznos lenne a városlakók számára, ha láthatnák és tudnák, hogy hol vannak ilyen életmentő berendezések, amiket szükség szerint azonnal használni is lehet.

Petrás Gábor, a DLSZ főtitkára, a karitatív csapat vezetője felidézte, 2017-ben kezdték el először feltérképezni a városban található defibrillátorokat, majd ezt megálmodva dolgozták ki és rajzolták meg ehhez kapcsolódóan a térképet. A nagy tájékoztató tábla a Dózsa György úti nagyposta előtt található.

Dunaújváros defibrillátor-térképe

Petrás Gábor elmondta, mintegy három hónapos munka eredményeként, rengeteg egyeztetés és pontosítás után idén frissítették az adatokat, ezzel együtt a térképet is.

– Nagy öröm számunkra, hogy Dunaújvárosban összesen huszonhat darab készülék van, amelyeken húsz helyen, illetve létesítményben lehet megtalálni. Ez azt is mutatja, hogy sok vállalat, intézmény és magánszemély is fontosnak tartja az életmentést. Azt viszont sajnálattal tapasztaltuk, hogy vannak a városban nagy kereskedelmi és ipari vállalatok, ahol nincs életmentő készülék, de reméljük, hogy a cégek vezetése is előbb vagy utóbb fontosnak tartja majd, hogy náluk is legyen egy defibrillátor. Köszönjük a segítő munkát mindenkinek és bízunk benne, hogy soha nem kell használni ezeket a készülékeket!- tette hozzá Petrás Gábor.

Lássuk, hogy hol is vannak ezek a készülékek: polgármesteri hivatal, mentőállomás (itt négy van), sportcsarnok, jégcsarnok, futball stadion főépülete (itt kettő található), élményfürdő, színház, sportuszoda, Dunaújvárosi Egyetem, Rudas iskola, Tesco nagyáruház, Body Fashion, Hankook (itt három készülék van), Kemi-ker, Bronz Kávézó (a Béke körúti nagyáruháznál), az Erdő sori humanitárius menekültszálló, belső OMV kút, vasmű üzemi mentőszolgálat, VÉSZ-SZ Kft. létesítményi tűzoltóság, Hamburger Hungária.