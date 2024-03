Mint arról a bv. intézet beszámolt, egyrészt a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola rendvédelmi és közszolgálati ágazatán tanuló diákokhoz látogattak el. A fiatalok nagy érdeklődéssel fogadták a bv. műveleti főfelügyelőjét, aki „lebilincselő” előadás keretében mutatta be az intézet büntetés-végrehajtási feladatait, szakmai tevékenységét. A tanulóknak emellett tájékoztatással is szolgáltak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem büntetés-végrehajtási szakáról és az azt követő mesterképzésről, a továbbtanulás lehetőségeiről is.

Forrás: BVOP

A Dunaújvárosban megtartott pályaorientációs rendezvénnyel egyidőben Pakson, a járási hivatalban negyvenkét érdeklődő álláskereső nyerhetett bepillantást a büntetés-végrehajtás életébe, a mindennapi munka sokszínűségébe. A bv. intézet úgy fogalmazott, reményeik szerint az intenzív toborzási tevékenységüknek köszönhetően a jövőben egyre nagyobb lesz az érdeklődés a térségben a rendvédelmi életpálya iránt, ennek köszönhetően az érdeklődők munkatársaikká válhatnak.