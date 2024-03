Elég csak, ha arra gondolunk, hogy a Pentele-hidat is annak idején magukénak tulajdonították, ki is helyeztek a település határában egy Kisapostagi-híd táblát.

De térjünk komolyabb témára!

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Tömörön: Kisapostagnak saját gyümölcsöse van

Elsőre nem hallatszik valami egetverő dolognak, de mégis! Márkli János, Kisapostag alpolgármestere avatott be minket a gyümölcsös történetébe.

– Működött a településen egy papíripari cég, ami megszűnt, és 2016-ban megvásárolta a község a telephelyét. Itt raktárok, garázsok voltak. Most mi ezen a területen gyűjtjük a hulladékokat, itt lerakhatják a lakók az ócska vasa, a lehullott, elszáradt faágakat is, amiket az önkormányzat elszállíttat, de itt van az önkormányzat gépparkja is. 2019-ben a Belügyminisztérium zártkerti programot indított, pályázni lehetett haszon-, illetve gyümölcsfákra. Mivel ezen az egykori papíripari telephelyen volt egy üres telek, úgy gondoltuk, beültetjük gyümölcsfa-csemetékkel. Beadtuk a pályázatunkat, és nyertünk. 2020-ban ültettünk, az idén fordul majd termőre az ültetvényünk.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Márkli János elmondta, százötven fát ültettek, szilvát és kajszibarackot. Itt merül fel a kérdés, mit kezd majd a terméssel az önkormányzat?

Hosszú távon az iskolai étkeztetést szeretnénk a gyümölcsökkel kiegészíteni, a felesleget pedig a helyi piacon kívánjuk értékesíteni

– tudtuk meg az alpolgármestertől, aki az idei nyugdíjba vonulásáig, a Pentele Mezőgazdasági Zrt. ügyvezetője volt.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Persze igaz sem lenne a történet, ha minden zökkenőmentesen menne a gyümölcsösben. Az elmúlt három évet ugyanis alaposan megszenvedte az ültetvény. A szárazságot több fa nem bírta, és az őzek is nagy károkat okoztak. Pedig a terület körbe van kerítve, de az őz minden gond nélkül átugorja a száznyolcvan centiméter magas dróthálót.

Ezért most a legfontosabb feladatuk azoknak a fáknak a pótlása, amelyek nem bírták a szárazságot, illetve az őz „támadásait”. Ezért most ötven újabb csemetét ültetnek el a kisapostagiak.