A sajtótájékoztatón Varga Attila, a V-BAU 56 Kft. kivitelező cég ügyvezetője igazgatója számolt be az elkészült munkálatokról. Mint elmondta, az intézményben közel 750 négyzetméteren történt az óvoda kialakítása, ahol három csoportszoba mellett különféle kiszolgálóegységeket is kiépítettek mind a gyermekek, mind pedig az óvodai dolgozók részére. Minden óvodai csoport számára külön mosdó, és öltöző, valamint egy akadálymentes mosdó, a dolgozók számára pedig szociális részleg jött létre, aminek közbenső folyosójáról közelíthető meg a fejlesztő, orvosi szoba, étkező, szülői fogadó, külön női és férfi mosdóval felszerelt öltöző, valamint a 90 négyzetméteres sportpadlózattal ellátott tornaszoba is. A gyermekek számára létrehozott területet, valamint az óvodai dolgozóknak kialakított területet pedig kulcsos és belépőkódos ajtók választják el.

Az épület A szárnyának alsó szintjén már tavaly nyár végén elkezdődött a felújítás, ennek érdekében tartószerkezetig visszabontották az intézmény ezen részét, ahol ezt követően gipszkarton és Ytong válaszfalakat építettek. Amint azt Varga Attila ügyvezető megjegyezte, az épület újítása során közel 1100 négyzetméter hidegburkolat, és közel 300 négyzetméter meleg burkolatot használtak fel, a csoportszobákba modern, vízálló SPC padlózatot tettek, a nyílászárókat háromrétegű üvegezésű nyílászárókra cserélték, a bejáratnál pedig tartós alumínium nyílászárókat helyeztek el.

Az eredeti tervektől eltérő módon az intézmény fenntartója úgy döntött, az óvodán kívül az egész épület szigetelést kap, és a külső falakat is lefestik, valamint az épület homlokzata is megszépül majd, amelyen a tervek szerint a gyermekmosdók burkolatának színei köszönnek majd vissza. A felújítás részét képezi majd az új (az épület bal oldaláról megközelíthető) bejárat térkövezése, egy nagyjából 10-11 játékkal felszerelt udvar kialakítása, valamint 11 parkoló és egy akadálymentes parkoló kiépítése is.

Szóládi Zoltán, a Szent Pantaleimon Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI igazgatója elmondta, a belső fejlesztésekkel egy óriási lépést tettek meg a munkálatok befejezése felé, azonban még bőven van feladat. Az „A” oldalon a gyermekmosdók teljes körű felújítása, illetve szintén ezen az oldalon a világítótestek, lámpák cseréje a cél (LED fényforrásokra). Emellett pedig az intézmény „B” oldalán, az aulánál is szeretnének egy új mosdót kialakítani. Mint megjegyezte, a fenntartó folyamatosan azon dolgozik, hogy forrásokat találjon a többi épületrész teljes felújítására.

Az intézményvezető továbbá elmondta, reméli, hogy a jövőbeli tervek megvalósulásával előbb-utóbb az egész intézményben korszerű, modern keretek között folyhat majd a keresztény erkölcsöt és etikát, valamint a konzervatív értékrendet magába foglaló oktató-nevelő munka. Az óvodai rész bejárására a szülőknek és az érdeklődőknek március 18-án, hétfőn 9 és 11 órától, valamint március 19-én, kedden 16:15-től lesz lehetőségük.