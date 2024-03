Hogy mi is az a gazdaságfejlesztési zóna, arról egy 2022. októberi cikkünkben is foglalkoztunk. Ebben azt írtuk: a kormány még 2020-ban hozta létre az úgynevezett gazdaságfejlesztési zónákat annak érdekében, hogy adott területeken, tematikus egységekben, a döntéshozói és gazdasági szereplők folyamatos egyeztetésével tervezhessék a fejlesztési feladatokat. Jelenleg öt komplex területről van szó, amelyeknek munkáját kormánybiztosok vezetik. A mi régiónkat Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Zala és Vas vármegye alkotja, amelynek korábban dr. Navracsics Tibor volt a kormánybiztosa. Ő most miniszterként felel a területfejlesztésért, így az eddigi feladatokkal Czunyiné dr. Bertalan Juditot bízták meg.

Dr. Molnár Krisztián a keddi találkozóval kapcsolatban részletezte, a miniszterrel és a kormánybiztossal a Fejér vármegyét érintő fejlesztéspolitikai célokról és elképzelésekről egyeztettek Vargha Tamás miniszterhelyettes, országgyűlési képviselővel, Törő Gábor, Tessely Zoltán, dr. Mészáros Lajos és Varga Gábor országgyűlési képviselőkkel, dr. Cser-Palkovics András polgármesterrel, Tanárki Gábor főispánnal, valamint a vármegye közigazgatási vezetőivel.

– Célunk, hogy tovább folytassuk azt a dinamikus területfejlesztési munkát, melyet az elmúlt esztendőkben közösen megkezdtünk, és amelyet a Fejér Vármegyei Önkormányzat a terület- és településfejlesztési operatív programok koordinálásával továbbra is a vármegye lakosai érdekében kiemelt célként végez- hangsúlyozta a vármegyei közgyűlés elnöke.