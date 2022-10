Az eseményt megelőzően sajtótájékoztató keretében ismertették a stratégiai együttműködés jelentőségét.

Szent István megyéjében

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér megyei Közgyűlés elnöke, egyben a gazdaságfejlesztési fórum házigazdája vázolta, hogy az elhibázott brüsszeli szankciós politika és a háború által kiváltott gazdasági probléma előtt Szent István megyéjében erőteljesen felfelé ívelő pályán volt a gazdaság, 2010 óta robbanásszerű növekedés volt tapasztalható. Példaként említette, hogy a munkanélküliségi ráta 12,4 százalékról 2 százalékra csökkent, ami gyakorlatilag teljes foglalkoztatottságot jelent, sőt, egyes térségben tulajdonképpen potenciális munkaerőhiányról beszélhetünk. Az ipari hozzáadott értékben országos harmadikak vagyunk, és élen járunk a bruttó átlagkeresetben, a vásárlóerő és az egy főre jutó GDP-s adatokban is. Mint mondta, nincs az a jó pozíció, amit ne szeretnének még tovább javítani, ezért indították el a Szent István Fejlesztési Programot, amely gazdaságélénkítő részeket is tartalmaz, és a jelen rendkívüli helyzetben fontos a szakmai együttműködés.

A gazdasági teljesítőképesség megtartásáért

A kormány még 2020-ban hozta létre a gazdaságfejlesztési zónákat. Jelenleg öt komplex területről van szó, amelyeknek munkáját kormánybiztosok vezetik. A mi régiónkat Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Zala és Vas megye alkotja, amelynek korábban dr. Navracsics Tibor volt a kormánybiztosa. Ő most miniszterként felel a területfejlesztésért, így az eddigi feladatokkal Czunyiné dr. Bertalan Juditot bízták meg. A kormánybiztos kiemelte, az elmúlt fél évben megváltozott a helyzet: az elhibázott brüsszeli szankciós politika miatt kialakult energiaválság és a gazdaság kapcsolatrendszerében azt látják, hogy még a jól teljesítő megyék is nagy kihívás elé kerültek a gazdaság teljesítőképességének megtartását illetően. Több fejlesztési régióból áll a most létrehozott gazdaságfejlesztési zóna, tematikus egységekkel. A területfejlesztési források okos és ütemezett felhasználása érdekében szükség van az együttes tervezésre, ezért kívánják bevonni a döntéshozatalban résztvevő képviselőket, a megyei önkormányzatokat, a gazdasági szereplőket, a kamarákat, a helyi erőket, mindazokat, akik érdemben tudják segíteni a tervezési feladatokat. Azért is fontos a komplex tervezés, mert a fejlesztések, azok hatásai nem állnak a települések, a megyék közigazgatási határain. A kormánybiztos úgy fogalmazott, a gazdaság – és területfejlesztési prioritások megjelölésére készülnek, és fontos lenne, hogy az energiaválság miatt a rövid távú fejlesztési igények is megmutatkozzanak.

A régiót lefedő fejlesztések

A sajtótájékoztatón jelen volt dr. Simon László főispán, Márkus Ferenc, a Miniszterelnökség területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős helyettes államtitkára, és a megye országgyűlési képviselői is, akik a gazdaságfejlesztési stratégia fontosságát emelte ki.

Vargha Tamás örömét fejezte, hogy az a közös területfejlesztési munka, amelyet a megyei önkormányzattal kezdtek meg korábban, mára beérett, és továbbra is partnerként kívánnak részt venni a fejlesztési feladatokban.

Törő Gábor arról szólt, hogy eddigi munkájuk során is fejlesztési programot alkottak, ám szintet léptek, és most olyan együttműködés van, amellyel az egész régiót lefedő fejlesztési elképzeléseket fogalmazhatnak meg.

Tessely Zoltán emlékeztetett arra, hogy miközben 2010 óta sok válságos helyzetet kellett leküzdeni, a kormány sosem adta fel a családok támogatást, a teljes foglalkoztatottság elérését célzó intézkedéseket, nőtt a gazdasági teljesítmény, és jelen kritikus helyzetben is a győztesek táborát szeretnék erősíteni, nem adhatják fel ezeket a helyzet megoldása érdekében.

Varga Gábor kiemelte, 2010 óta jelentős fejlesztéseket tudtak véghez vinni, önálló fejlesztési programmal is rendelkeznek annak érdekében, hogy a mostani komplex munkában is részt vehessenek. Szólt arról, hogy hamarosan elindulhat egy nagyon régen várt fejlesztés, mégpedig az M8-as autópálya kivitelezése, amely gazdaságfejlesztő szerepe rendkívüli lehetőségeket jelent, nemcsak Dél-Fejérnek.

Bár parlamenti munkája elszólította dr. Mészáros Lajost, azt nyomatékosította, hogy továbbra is tevékeny részese kíván lenni a régiós együttműködésnek.

Egyetemi szerepvállalás

A sajtótájékoztató után a Megyeháza Címertermében folytatták a szakmai tanácskozást. Itt jelen volt dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora, valamint dr. Szabó Péter, a Kodolányi János Egyetem rektora, ugyanis mint azt a kormánybiztos hangsúlyozta, szeretné, ha a régió két felsőoktatási intézményének tudományos kapacitása is bekapcsolódna a gazdaságba. Ennek érdekében már a nyáron felkereste a felsőoktatási intézmények vezetőit, akik gyors és hathatós munkával együttműködési megállapodást készítettek elő, amelyeket a szerdai eseményen írtak alá a kormánybiztossal.