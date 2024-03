Nagy volt a forgalom pénteken a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon. A múlt héten arról számoltunk be, hogy ellepték a virágok a piacot, erre a hétre a mennyiség csak nőt. Mind a vágott, mind a kertbe ültethetőből hatalmas volt a kínálat. A szokásos árukból, például almából, körtéből, déligyümölcsből, leveszöldségből, krumpliból és hagymából is kedvünkre válogathattunk. A zöldhagymát egyre több standon kínálták. Egy csomóért 300 és 400 forint között kellett fizetnünk. Egy helyen már medvehagymát – amit a tavasz egyik hírnökének tartanak –, is vásárolhattunk, csomagját 500 forintért.

A medvehagyma az utóbbi években lett egyre divatosabb. Mitől is lett népszerű a medvehagyma? A válasz: gyógyhatása és finom íze miatt. A medvehagyma felhasználása a konyhában igen változatos, nagyon sokféle, ízletes medvehagymás ételt készíthetünk belőle, és akár télire is eltehetjük. Remek főzelék, krémleves, a tésztákhoz felhasználható pesto is elkészíthető a medvehagymából. Jótékonyan hat a gyomorra, a bélrendszerre, kiváló szolgalatot tesz akkor, ha méregtelenítünk, salaktalanítunk. Zsenge leveleit leginkább nyersen fogyasztjuk salátába téve, esetleg szárítva fűszerként. Emellett a hagymája is ehető, amit hasonlóan használhatunk a konyhában, mint a fokhagymát.