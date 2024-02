A Digitális Közösségi Alkotóműhely Béke városrészi központjában nem túlzás azt mondani, hogy Valentin napján egymás kezébe adták a diákok a kilincset. Ezen a napon a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alkotóházában a Centrum diákjai jelentkezhettek be abból a célból, hogy Valentin napi ajándékok készítésére vegyék igénybe a műhely lehetőségeit.

Volt, aki fatulipánt készített, ha nem is szerelmének, inkább az édesanyjának, más a barátnőivel közös képet foglalta szívecskébe. Voltak olyanok is, akik 3D ajándékokat terveztek és nyomtattak. A másik teremben voltak, akik jelvényt terveztek és készítettek, de többen választották azt is, hogy kipróbálják milyen varrni, s a varrógépek mellé ültek, és szívecskés kulcstartókat készítettek, vagy vászontáskát varrtak, és nyomattak meg saját elképzeléseik szerinti mintákkal.

Fotó: Fekete Györgyi

A Centrum 99 diákja jelentkezett erre a programra. S olyan népszerű volt a program, hogy a meghirdetést követő második napon már nem tudtak több jelentkezőt fogadni. Az alkotóműhely csapata erre az alkalomra alaposan felkészült. Mivel másfél órás időközönként váltották a csoportok egymást, ezért csupa olyan terveket, sablonokat adtak a diákok kezébe, amelyet ezen idő alatt meg is tudnak valósítani. Az alkotóház termeiben a legkorszerűbb eszközök találhatók meg. Így a 3D-nyomtatók, a számítógépes felirat logótervezés és textilnyomtatás, korszerű varrógépek és persze némi túlzással majdnem mindent tudó faipari eszközök várják azokat a diákokat, akik ki szeretnék próbálni magukat.

Fotó: Fekete Györgyi

Molnárné Lukács Anita, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum pályaorientációs tanácsadója most műhelymesterként irányította és segítette a diákokat: - Ez volt az első ilyen kezdeményezésünk, és nagyon örülök, hogy ilyen jól sikerült. Ez arra ösztönöz minket, hogy mindig más témakörben, de folytatni is fogjuk az alkotói napok sorát. Pocsainé Varga Veronika,a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója is jelen volt a nem hagyományos rendezvényen. Elmondta, hogy jobb visszajelzés nem is lehet arról, hogy a mekkora igény van a Digitális Közösségi Alkotóház szolgáltatásaira: Jó volt látni, hogy a diákok mennyire jól érezték magukat, s mennyi örömöt adott nekik az alkotás.