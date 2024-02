A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) 2024-ben immáron hetedik alkalommal szervezi meg a Magyar Parasport Napját február 22-én. A fontos nap megünneplésére az Arany iskola egy egész hetet szentelt, ezalatt pedig több érzékenyítő programmal is készültek, készülnek a gyerekeknek.

A Magyar Parasport Napjának 2024-es Lélekmozgató programja szemléletformálás céljából jött létre. Ezzel kapcsolatban Magyarország összes sportegyesületét, önkormányzatát, nevelési, oktatási, szociális és gyermekvédelmi intézményét, civil szervezetét, az óvodástól az egyetemista korosztályig arra invitálja, hogy együtt ünnepeljék a magyar parasportot és hazánk fogyatékossággal élő sportolóit. A kezdeményezéshez csatlakozó szervezetek számára az MPB és a FODISZ hasznos információkat és szakmai anyagokat biztosított a megvalósításhoz, de annak módját a résztvevő szervezetek saját döntésére bízta.

A diákokat a héten osztályfőnökeik tájékoztatták az elfogadásról, toleranciáról, valamint a sokszínűség témájáról, továbbá a tanulók az iskola aulájába kihelyezett dicsőségfalra is készítettek plakátokat, amelyen többek között Ekler Luca paraatléta, Pásztory Dóra kétszeres paralimpiai úszóbajnok, Szekeres Pál vívó, valamint Gulyás Noémi, a DKSE tornásza is szerepel.

A jeles nap alkalmából az iskola célja, hogy megmutassa és közös élményekkel igazolja, hogy a magyar társadalom elkötelezett az egyenlőség, a sokszínűség és a befogadás mellett. Február 21.én, szerdán a negyedik és ötödik osztályosok egy szuper programon vehettek részt. A gyerekek számára Gurisatti Gyula, többszörös búvárúszó világbajnok, horgász világbajnok, négyszeres paralimpikon tartott interaktív előadást, amely során inspiráló élettörténetéről, sportkarrierjéről mesélt. A beszélgetés alkalmával többször kiemelte a sport és a tanulás fontosságát, rengeteg felemelő sztorit és számos ösztönző tanácsot osztott meg a fiatalokkal, akik itták a sportoló szavait.

Gurisatti Gyula nem csak beszámolt arról, amit csinál, meg is mutatta azt. A diákok hatalmas szemekkel figyelték a háromféle fegyvert, amit a lövészet során használ, többen pedig apró szuvenírt, léglövedéket is kaptak. Az előadás végén a gyerekek kérdésekkel bombázhatták az előadót, aki mindenre szívesen válaszolt. Mesélt lábszárprotéziséről, gyermekeiről, valamint az idén augusztusban Párizsban zajló paralimpiai kvótájának megszerzéséről is, amihez az iskola közössége sok sikert kívánt.