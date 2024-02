A minisztérium tájékoztatása szerint idén a fiatalokat már megújult felsőoktatási rendszer várja, amely egyúttal egyedülálló karrierlehetőséget és egész életre szóló élményt, barátságokat is jelent.

Míg öt évvel ezelőtt hét, mára már 12 magyar egyetem van a világ legjobb öt százalékában - ismertette a tárca. Hozzátették, hogy aki diplomát szerez, szinte azonnal, 42 nap alatt munkát kaphat, és a diploma átlagosan 1,7- szeres bérszorzót is jelent.

Emlékeztettek: az idei évben a felvételi 500 pontjából 100-ról már az intézmények döntenek, és az ötödik érettségi és tanulmányi tárgyat is az egyetemek választhatják meg.

A közleményben felhívták a figyelmet arra: a jelentkezőknek érdemes megfontolniuk, hogy az érettségi vizsgánál emelt vagy középszintet választanak, mivel az emelt szintű érettségi minden százaléka egy pontot, míg a középszintű érettségi 1 százaléka kétharmad pontot ér.

-MTI-