Február 17-én rendezte meg a Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Fejér Megyei Szervezete és az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja február 17-én rendezte meg a Lánczos Kornél Fizikaverseny megyei döntőjét. A dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium arról számolt be, hogy 11 diákjuk vett részt ezen a megmérettetésen. A nagy hagyományokkal rendelkező verseny négy részből áll. Első feladat a pályázatírás, melynek címe idén az volt, hogy "A Fahrenheit-skálától Carnot-ig - 200 éve van hőtan". A sikeres pályázók dolgozatot írtak, majd csavarrugó rezgésének vizsgálatával a rezgő rendszer rezgésre redukált tömegét határozták meg. A Széchenyi büszkén számolt be arról, hogy négy tanulójuk is a döntőbe jutott: Gál Benedek Marcell, Pillár Bence, Vasaji László és Wisinger Márton, mindannyian Müllerné Ódor Marianna tanítványai. A döntő fordulóba bejutó tanítványaik a szakmai zsűri előtt mutatták be pályázataikat, és feleltek a kérdésekre. Végül a kiváló mezőnyben Pillár Bence a harmadik helyen végzett.