Mint arról már többször is hírt adtunk, február elsejétől Fejér és Pest vármegyét is bekapcsolták az új alapellátási ügyeleti rendszerbe, így már az ország egész területén az Országos Mentőszolgálat látja el a feladatot. Az állampolgárok szempontjából talán a legfontosabb momentuma az új rendszernek a betegközpontúság. Olyan nem lesz, hogy valaki ne kapna ellátást, ha bejön ide, és olyan sem, hogy ne menne ki az ügyeleti csapat valahova. Ha riasztást, címet kapunk, akkor megyünk - ezt hangsúlyozta Bruck Balázs, a dunaújvárosi ügyeleti hely telephelyvezetője. Az egyébként Velencén élő fiatalember hat évig a székesfehérvári mentőknél, egy éve pedig a dunaújvárosi mentőknél dolgozott. Két hónapja kapott felkérést a telephely kialakítására, vezetésére.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Mint azt elmesélte, sokat dolgoztak azon a kollégákkal az elmúlt időszakban, hogy a kezdésre minden a helyén legyen. Az ügyeletet korábban ellátó cég teljesen kiürítette a Vasmű út 10. szám alatti, a rendelőintézet oldalában lévő orvosügyeleti bázist. Egy nap alatt kellett aztán berendezniük: a szomszédban állomásozó mentős kollégák segítettek a pakolásban, a bútorok összerakásában, az Országos Mentőszolgálat pedig a szükséges felszerelésekről gondoskodott. Nem kis összegű beruházásról van szó, ugyanis minden eszköz, gép teljesen új és modern. Van például egy olyan defibrillátor készülék, amellyel számos olyan mérést is lehet végezni, amely részletesebb képet ad a beteg állapotáról. Olyan komplett felszerelés is van, amelyek az esetkocsikban is megtalálhatóak. Az ügyeleti szolgálathoz egy új gépjárművet is biztosítottak. Bruck Balázs kiemelte, teljesen felszerelt a bázis, amelyekkel magas színvonalú ellátást tudnak biztosítani mind a felnőttek, mind a gyermekek szempontjából.

Korábban arról volt szó, hogy a dunaújvárosi gyermekügyelet helyét a kórházban alakítják ki, ám ezt is idehozták, hogy egy helyen legyen a két ellátás. A gyermekügyelet számára is külön helyiség van itt, és azt is teljesen új orvosi eszközökkel szerelték fel.

A rendelői helyiségek mellett kialakítottak pihenő helyiségeket is a kollégák számára (amikor éppen nincs betegellátás).

Dr. Mészáros Lajos kérdésünkre elmondta, szakmai szemmel nézve úgy látja, biztos, hogy jó kezekbe került ez az ügyeleti feladat, nemcsak a modern felszereltség miatt, hanem azért is, mert elhivatott kollégákat ismerhetett meg, akik szívügyüknek tekintik a betegek ellátását.