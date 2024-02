Ezúttal azonban nem a standokon lévő füstölt árukat tekintettük meg, hanem a húsboltokban a tőkehúst. Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen a választék, és hogyan alakulnak az árak.

Saját vágóhidakkal

Két húsbolt is saját vágóhíddal rendelkezik, még a feldolgozott termékeik is sajátok. Az elsőként tapasztalható, hogy az árak stagnálnak, egy kicsit megszelídültek ahhoz, képest, hogy nem is olyan nagyon régen elszaladt velük –, hogy stílusosak legyünk – a ló. Az egyik üzletben 1800 forintért mérik az oldalast, a közelmúltban volt, hogy jóval kétezer forintért kaphattuk meg kilóját. A bontott csülök 1500 forintos kilónkénti ára is jónak mondható. A sertéshúsok egyébként általában 2000 és 2500 forint között mozog.

Aki vadhúsra vágyik, annak is elég csak a piacra kisétálnia, vagy kikocsikáznia. Hat fajta vadnak – szarvas, őz, vaddisznó, muflon, fácán, gyöngytyúk – a húsát vásárolhatjuk meg. Van lábszár, comb, lapocka és tarja is. Konyhakészen kaphatunk pörköltnek vagy ragunak valót. Az árak 4000 és 5800 forint közöttiek. Ugyanitt vásárolhatunk élőpontyot (2290 kg), ponty egész filét (4430), pisztrángot (3440), kárászt (1200) és lazacot is (8990).

Fotó: Laczkó Izabella

Húsvétig még elkészül

Az egyik ugyancsak népszerű városi húsboltban a bőrös lapockáért egészben 1650 forintot kell leszurkolnunk, a bőrös egész combért pedig kilónként 1790 forintot. Ezekből még nem késő vásárolni, mert húsvétra még pont elkészülhetünk a pácolásával és a füstölésével. Ebben a boltban a csirkehúsok kilója 1000 és 1500 között mozog, a marháé pedig 3600-tól 4000 ezerig. Ahol saját készítésű készárut kínálnak, ott a sütni való kolbásznak kilója 3500, a füstölté 4500, míg a szalámié 5000 forintba kerül.

Az egyik stand „képviselőinél” házi tyúkot, csirkét, kacsát és nyulat is vásárolhatunk, igaz, előzetes egyeztetés alapján. A húsuk árra általában 2500 forint kilónként.

Érdekes, hogy miközben a nyúl nem tartozik a legnépszerűbb húsok közé a magyar családok körében, ritkán is lehet kapni az üzletekben, ennél az őstermelő családnál nagy az igény a nyúlhúsra.

Tapasztalatból azt kell, hogy mondjam, a nyúlból készíthető ételek a legfinomabbak egyike.

Bizonyságul álljon itt egy nyúlból készült recept, a fehérborban párolt nyúl hagymás törtburgonyával. Az ételt nem túl nehéz elkészíteni, de még sem egy átlagos pörkölt, vagy paprikás. Íme! A hozzávalók 1 egész nyúl, 4 gerezd fokhagyma, 1 db erős paprika, 3 dl fehérbor, 1 kg burgonya, 1 fejhagyma, 2 db zöldpaprika, rozmaring, olaj, fehérbors, só.

Ha mindent beszereztünk és előkészítettünk, jöhet az érdemi munka! A nyulat feldaraboljuk, a fokhagymát és a paprikákat apróra felkockázzuk, az olajat felforrósítjuk, és beledobjuk a felkockázott fokhagymát, fél perc múltán a paprikákat, és kissé kisütjük úgy, hogy a fokhagyma ne barnuljon meg. Beledobjuk a felaprózott nyulat, sózzuk, és elősütjük. Amikor a hús kifehéredett és egy kis kérget kapott, felöntjük a fehérborral, megszórjuk egy csipet fehérborssal, és fedő alatt puhára pároljuk. Mikor a hús puha, a fedőt levesszük, beledobjuk a feldarabolt rozmaringot, és az ételt sűrűvé főzzük. Amikor a lé elpárolgott, még sütjük egy kicsit az olajon, hogy színt kapjon. Közben a burgonyát meg pucoljuk, felkockázzuk, és a felkockázott hagymával és a sóval, fedő alatt pároljuk. Akkor kész, amikor jó puha a burgonya. Bármilyen savanyúsággal fogyaszthatjuk. (mindmegette.hu)