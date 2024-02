Dunaújváros Szeret vagy utál-e a tanárom? Nem volt mindegy erre a kérdésre a válasz, amikor a vizsgáinkra került sor. Az új szakképzési törvény ezt a fajta személyességet is igyekszik csökkenteni a szakmai vizsgák kapcsán. Jövőre már kötelezően és kizárólag csak az akkreditált vizsgaközpontok bonyolíthatják le a szakmai vizsgákat.

A Dunaújvárosi Vizsgaközpont már 2021-ben megalakult, megszerezte a szükséges jogosítványait ahhoz, hogy a jövő évi kezdés zökkenőmentes lehessen. Sőt már jó néhány szakmában szerveznek és bonyolítanak le vizsgákat. Érdemes ellátogatni a honlapjukra azoknak, akik a képzést már elvégezték, de a vizsgájukra még nem került sor. Ahogy látom, most februárban a könyvelőknek van lehetőségük vizsgára jelentkezni.

– Az új vizsgáztatási rendszer létrehozásával biztosítottá vált a teljes függetlenség, miszerint aki oktat, ne vizsgáztasson – magyarázza az új szervezet létjogosultságát Schőn-Kratzmajer Beatrix vizsgaközpont-vezető. – A Dunaújvárosi Vizsgaközpont Fe­jér vármegyében 6 szakképző intézményben, vizsgapartnereink révén pedig számos további helyszínen fog szakmai és képesítő vizsgákat szervezni. Magasan képzett szakemberekkel, valamint jól felszerelt vizsgahelyszínek bevonásával arra törekszünk, hogy a nálunk vizsgázók szakmai oktatásukat követően bizonyítványt szerezhessenek. Huszonhét szakmai területen folyhat nálunk vizsgáztatás, s ez elsősorban a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézményeiben oktatott szakmák vizsgáztatását foglalja magába. Természetesen – amennyiben – szükség van rá, a vizsgaközpont a meglévő igényekhez fogja igazítani a szolgáltatásait, amire már példa is van, hiszen a városban és környékén működő felnőttképző intézmények kínálatával is összehangoltuk a vizsgáztatási palettánkat.

– Gyakorlatban ez mit jelent?

– Mindent nekünk kell biztosítani, ami egy szakmai vizsgához kell. És ez nem csak azt jelenti, hogy helyiség, vizsgáztatók, tételek és minden ehhez szükséges feltétel, hanem a gyakorlati vizsga feltételeit is meg kell teremtenünk.

– Tehát, ha valaki szakács szeretne lenni, akkor a főzés helyszínét, az alapanyagokat is a vizsgabizottság mellett ugyanúgy?

– Pontosan. Ennek biztosításában nagy szerepe van a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézményeinek, hiszen ott rendelkeznek megfelelő feltételekkel a képzéshez, tehát könnyebben tudjuk alkalmassá tenni a vizsga lebonyolítására is.

– Ha lecsupaszítom, akkor a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum vizsgáztatóhelye a Dunaújvárosi Vizsgaközpont?

– Koránt sem. Természetesen az alapcél, hogy minden Dunaújvárosi Szakképzési Centrumban tanuló diák le tudjon a tanult szakmájából vizsgázni, és semmilyen akadálya ne legyen, lehessen a végzettség megszerzésének. Bár elsősorban Dunaújváros és környéke a célpiacunk, de bárhol megszervezzük a tevékenységi területünknek megfelelő szakmai vizsgát, ahol erre felkérést kapunk. Kaptunk már felkérést Szegedre is. Alapvető érdekünk, hogy minél jobbak, rugalmasak, korrektebbek legyünk, hiszen mintegy 50 vizsgaközpont van Magyarországon, mi is a vizsgákból élünk, tehát piaci verseny van közöttünk.

– Akkor bárkit levizsgáztatnak?

– Abban az esetben, ha igazoltan elvégezte a szakmához vagy képesítéshez szükséges képzést, igen. A bizonyítvány, illetve tanúsítvány birtokában jelentkezhet a meghirdetett vizsgákhoz, és nem utolsósorban az sem elhanyagolható szempont, hogy olyan szakmáról akarjon bizonyítványt, amelynek a vizsgáztatására jogosultságunk van.

– Végezetül egy személyes kérdés. Iskolaigazgatóként dolgozott korábban. Most vizsgaközpontot vezet. Gondolom, a korábbi tapasztalat előnyt jelent?

– Mindenképpen, hiszen a szakképzésben dolgoztam, így pontosan tudom, hogyan, mire van szüksége a vizsgák során a diákoknak és vizsgáztatóknak. Azonban egy új rendszer felépítése nagyon nagy kihívás, így nagyon nagy örömmel végzem.