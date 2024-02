Pénteken este tartotta szalagavató ünnepségét a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola négy végzős osztálya számára, az intézmény villamos tagozatának tornatermében, amely zsúfolásig megtelt szülőkkel, rokonokkal. A rendezvényen részt vett Pocsainé Varga Veronika, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója is.

A diákokat és hozzátartozóikat Zemankó Zoltán igazgatói feladatokat ellátó általános igazgatóhelyettes köszöntötte. Beszédében többek között így adott útravalót: „Higgyék el, mi nagyon igyekeztünk. Nevelni, oktatni, szórakoztatni, utat mutatni, egyszóval, felkészíteni az életre. Úgy gondolom, annak idején, nyolcadik osztályban ezért választottak minket és remélem, hogy a megszerzett végzettségtől sokkal többet kaptak útravalóul tőlünk. Azt kívánom önöknek, hogy tudják aprópénzre váltani a megszerzett tudásukat, hogy visszatekintve valóban jó befektetésnek bizonyuljon a Dunaferr-iskola. Néhány hónap múlva új útra lépnek. Ki erre, ki arra. Nem hiszem, hogy ma bárki is tudna jó tanácsot adni azzal kapcsolatban, hogy merre induljanak. Nyugodtan válasszák azt, ami az adott pillanatban jó ötletnek tűnik, úgy is fogalmazhatnék, higgyenek a gömbérzéküknek. Ha pedig rosszul döntöttek, bátran változtassanak. Hódítsák meg a világot munkával, hittel, a magyarságukkal.”

A műsor természetesen a 13/B osztály keringővel kezdődött, Popovics Veronika 13/Rv osztályos tanuló két verset is mondott, Tóth Enikő Enci: Szalagavató, és egy ismeretlen szerző Szalagavatóra című versét adta elő. Németh Bence és Vígházi Zétény 11/E osztályos tanulók egy Palatkai legényest táncoltak el nagy sikerrel, a végzős osztályok mindegyike pedig egy-egy kisgyermekkori emlékeket idéző, azt a jelennel párhuzamba állító kisfilmben mutatkozott be. Ezek után először az igazgató, illetve a főigazgató asszony ruhájára tűzték fel a szalagot, majd az osztályfőnökök is megkapták a szalagjaikat, végül pedig a végzős diákok blúzára, zakójára is felkerült az örök emlék. Annak emléke, hogy a diákévek után beléptek a felnőttkorba a fiatalok, és megkezdhetik önálló életüket.