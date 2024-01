– Tavaly indult el az új, egységes, államilag fenntartott alapellátási ügyelet annak érdekében, hogy kiszámíthatóbb, közvetlenül hozzáférhető és minőségileg is megfelelő ellátást kapjanak a betegek. A vármegyéket fokozatosan kapcsolták be a rendszerbe, és most, az utolsó körben Pest és Fejér vármegye is becsatlakozik az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) által irányított és koordinált rendszerbe.

– Fejér vármegyében hét településen fog működni ügyeleti központ: Bicskén, Enyingen, Móron, Sárbogárdon, Velencén, Székesfehérváron és Dunaújvárosban hétköznapokon 16 és 22 óra között, hétvégén és ünnepnapokon 8 és 14 óra között. Ezen felül éjszakai orvosi ügyeletre továbbra is lehetőség van Dunaújvárosban és Székesfehérváron, hiszen hétköznapokon 22 és 8 óra között, hétvégén és ünnepnapokon 14 és 8 óra között fogadják a betegeket.

– Az első és legfontosabb dolog, hogy innentől kezdve a 1830-as egységes telefonszámot kell hívni az ügyeleti időben. Szakorvosok veszik fel a készüléket, így ha enyhe tünetekről, vagy éppen háziorvosi választ igénylő kérdésről van szó, akkor már ott megoldást kaphatnak a felmerült problémára. Ha kiderül, hogy súlyos esetről van szó, akkor pedig az OMSZ riasztja az ügyeleti kocsit vagy a mentőket, hogy mielőbb ellátást kapjon a beteg.