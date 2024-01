A debreceni állatkert leopárdpárja, Coolio és Jilin első utódjáról a sajtónyilvános orvosi vizsgálaton derült ki, hogy nőstény. A tavaly november 21-én világra jött kölyköt a látogatók bevonásával nevezik majd el.

Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere a sajtóeseményen méltatta azt a sok éve tartó kitartó munkát, amellyel a helyi állatkert sikeresen vesz részt több fajmentő programban. Felidézte, hogy tavaly egy kis vörös pandával is gyarapodott az állomány.

Az észak-kínai leopárdkölyök kapcsán megjegyezte: a debreceni állatkertben folyó komoly szakmai munka is hozzájárulhat ahhoz, hogy egyszer természetes környezetükbe is visszatelepíthetők legyenek az állatkertekben született észak-kínai leopárdok.

Nagy Gergely Sándor, az állatkert igazgatója hozzátette: észak-kínai leopárdból becslések szerint mintegy 350 egyed él a természetben, a világ állatkertjei - nagyrészt európai intézmények - pedig a debreceni kölyökkel együtt immár 55 egyedet számláló állomány gondozásával és gyarapításával vesznek részt a megmentésükben.

A szakember szerint 80-100 észak-kínai leopárd egyed kell ahhoz, hogy megkezdődhessen a visszatelepítési program.

Nagy Gergely Sándor utalt arra, hogy a debreceni állatkertben már két évtizede folyik a fajmentő program. Előző tenyészpárjuk, Szépfiú és Tschunja - amelyek Magyarországon elsőként szaporodtak sikeresen - négy kölyökkel is gyarapították a fokozottan fenyegetett alfaj európai állatkerti állományát.

Érdekességként hozzátette, hogy a dániai Ree Park Safariból érkezett Coolio apja az első cívisvárosi születésű észak-kínai leopárd, így most az ő unokájával is folytatódik a kiváló genetikájú debreceni vérvonal. (Forrás: MTI)