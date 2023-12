Már csak néhányat kell aludni és itt a karácsony. Azonban a készülődés és maga az ünnep megélése családon belül is meglehetősen megosztó. Mi feleségek, háziasszonyok pénzt és energiát nem kímélve törekszünk, hogy minden tökéletes legyen. Csillogjon a ház, szuper legyen a menü és persze mindenki a megfelelő ajándékot kapja. A férfiaknál azonban ez egész máshogy működik. Nem érdekel a karácsony, ez is csak egy nap, mint a többi- szajkózza a férjem is. Jó, ha a fát befaragja a talpba és felrakja a fényeket a házra, de azt is morogva. Legjobb ilyenkor a gyerekeknek, ők már alig várják, hogy megérkezzen a Jézuska, és kibonthassák az ajándékaikat, egyéb feladatuk nincs is.