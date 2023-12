A dunaújvárosiak és a környékbeli települések lakóinak körében is nagy népszerűségnek örvend a Dunai Kincses Kert Termelői Piac. Értékmentő változás közben a kezdeményezés.

Az ötletgazda még 2020-ban Szilágyi Irén és Tiringer Ákos volt. Először Rácalmáson, pontosabban a Duna-parton a Vizi Gábor Vízitúra-megállóhely volt a helyszín, később költözött Dunaújvárosba – már az az első alkalom után kinőtték Rácalmást – a Dunai Kincses Kert. A termelői piacon és kézműves vásáron helyi és környékbeli termelőktől, kézművesektől lehet vásárolni jó minőségű, egészséges, magyar élelmiszereket, maradandó értéket képviselő, igényes használati és dísztárgyakat. (Az idők során, egy jogszabályváltozásnak köszönhetően a kis- és őstermelő „tagozat” országos méretűvé terebélyesedett.)

Idén ősszel azonban változás állt be a Kincses Kert működésében. Az ötletgazdák kiszállnak, és Orosz Csaba, valamint felesége próbálja továbbvinni az értékmentést, a hagyományőrzést.

Tiringer Ákos elmondta, Szilágyi Irénnel egy kicsit elfáradtak, és a munkájuk is olyan, ami nagyon lefoglalja őket. Más irányba indult el az életük.

– Irén Rácalmáson a Jankovich-kúriában és az önkormányzatnál dolgozik, engem Budapesthez köt a munkahelyem. A Kincses Kertet üzemeltető cég még az én nevemen van, de folyamatosan adom át a vállalkozást Orosz Csabáéknak. Már korábban úgy döntöttünk, nem folytatjuk tovább. Először az önkormányzatot kerestük meg, hogy vegyék át a működtetést, nyitottak is voltak, de csak később, tavasztól tudták volna biztosítani a Kincses Kert üzemeltetését. Ennek oka, hogy jelenleg nincsen céges hátterük, de addigra megoldották volna ezt a problémát. Itt került képbe Orosz Csaba mint önkormányzati képviselő, mivel hozzá tartozik a szabadstrand és az Óváros is. Azért azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ebben a vállalkozásban nincs nagy pénz, ebből autót nem vesz senki. Sokkal fontosabb, hogy népszerű a Kincses Kert a lakók körében, családi programmá vált időközben a dunai piacra ellátogatni, sétálni egyet a kempingben, a szigeten, a szabadstrandon.

Tiringer Ákosnak felvetettük, hogy többek szerint azért állnak félre Szilágyi Irénnel, mert úgymond a DVG Zrt. rájuk „nyitott” a piacon.

– A DVG Zrt. piacfelügyelőjének volt egy magánakciója, amiről sem a DVG Zrt. vezetése, sem az önkormányzat vezetése nem tudott. Ennek lényege, hogy ingyen adott területet a piactéren a kis- és őstermelőknek, kézműveseknek, de a Kincses Kertnek nem konkurenciája a piac. Eleve ott vasárnap nyitnak ki, és semmivel nem több, mint egy átlagos hétköznapi piac. Egyébként a DVG Zrt.-vel kimondottan jó viszonyban vagyunk. Kedvezményesen kapjuk tőlük a kempingben a területet, mindenben együtt tudunk működni.

Orosz Csaba a DVG Zrt.-t érintő kérdésben teljesen egyetért Tiringer Ákossal, egészen más a két profil, a DVG kezdeményezése nem riválisa a Kincses Kertnek.

– Nagy feladatot vállaltunk magunkra a nejemmel, de nem szabad, hogy a Kincses Kert megszűnjön a kempingben, a Szalki-szigeten. Egy percig sem volt kétséges, hogy tovább kell vinnünk. A Kincses Kert nemcsak egy piac, hanem egy családi program, egy családi séta. Vannak, akik nem is vásárolnak, de lejönnek a szigetre, esznek egy kolbászt, vagy egy rétest, isznak egy pohárral, és jól érzik magukat. A helypénzt szeretnénk csökkenteni, hogy minél több kis- és őstermelő ki tudja tenni az áruit. Az idejáró árusok kisvállalkozók, nekik fontos minden fillér. Szeretnénk egy kicsit színesebbé tenni a programot, leginkább különböző kulturális eseményekkel, énekesekkel, zenekarokkal. Az árusainknak felajánlottuk azt, hogy vegyenek részt az Adventi Forgatagban is. Az biztos, továbbra is a kempingben lesz a Kincses Kert, és továbbra is azt akarjuk, hogy mindenki számára jó program legyen idelátogatni. Nem könnyű feladat, de a megteremtett értéket meg kell tartani, meg kell menteni.