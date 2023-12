A Pannonia Bio többféle terméket előállító biofinomítót üzemeltet Dunaföldváron. A finomító világszínvonalú termelési eljárásokat alkalmaz, és egyben új bioalapú technológiák fejlesztésének a műhelye. A cég a korábbi évekhez hasonlóan ismét a támogatóként fordult Dunaföldvár városához.

Horváth Zsolt a város polgármestere többek között elmondta - Egy nagyon szép hagyományt folytattunk a mai napon a Pannonia Bio a társadalmi felelősségvállalásán keresztül Dunaföldvár Önkormányzatával. A tavalyi évben harminc millió forinttal támogattak bennünket. Ebből tizenöt millióval az energiaválságot segítettek leküzdeni. Az intézményrendszerünket támogatták a korszerű, megújuló energián alapuló fűtési rendszer kiépítésében. Hatása az idei számlánkon meg is látszik. Az összeg másik felét pedig a gyermekek és a családok pszichológiai és pedagógiai fejlesztésére fordítottuk, Ezzel segítettük az oktatói – nevelői munkát az óvodákban és az iskolákban. Ebből az összegből jutott a rászorulóknak az elmúlt karácsonyi időszakban való meleg étellel és élelmiszercsomaggal való ellátásában. A társadalmi felelősségvállalás keretében fel kell kutatnunk azokat az embereket, akik támogatásra szorulnak. A Panonnia Bio termelési kultúrájának a része a most már hagyományossá vált segítségnyújtásuk, amit nagyon köszönünk nekik. Ez a cég beépült a városunk közéletébe, hiszen nagyon sok helyi munkavállalót alkalmaz. Mára már azt mondhatjuk, hogy harminc kilométeres körzetből gyűjtötték össze az ott dolgozókat. A másodlagos termékeik előállításával mára már mintegy ötezer embernek adnak munkát.

Megvalósult az álmuk

- Az alapkő letétele 2010-ben történt és rá két évre megindult a termelésük. Az eltelt időben számtalan fejlesztést, köztük zöld gondolatokat valósítottak meg a térségünkben. Ezáltal megváltoztatták a városunk életét is.

Egy nehéz év után

Hódos Ferenctől, a zrt. stratégiai igazgatójától ezt hallottuk

- Ahogy a legtöbb ember és cég, úgy mi is elmondhatjuk, hogy egy nehéz éven vagyunk túl. Egy háború dúl a szomszédban, megváltoztak az energiaárak, beszállítói piacok borultak föl. Tehát sokféle előre nem látható dologgal kellett számolnunk. Viszont agyon örülünk, hogy az előző évekhez hasonlóan az idén is itt lehetünk. Minden üzleti dolog és a fejlesztéseink mellett, itt az év végén egy kicsit lassíthatunk, és egy kicsit egymáshoz és a közösség felé tudunk fordulni, akik munkavállalói, vagy a helyi közösség szintjén az év minden napján támogatja a cégünket és lehetővé teszi azt, hogy a produktumaink megvalósuljanak. Úgy érzem, ahogy a korábbi években, úgy az idén is ez az adományunk a legjobb helyre kerül. Köszönetet mondunk érte a polgármester úrnak és tevékenységben résztvevő szerveknek. A teljes cégünk, a tulajdonos és a magam nevében is szeretnék ezzel kellemes ünnepeket és jó pihenést kívánni mindenkinek.

A nehézségek ellenére is előre léptünk

Kudriavtcev Pavel vezérigazgató nyilatkozatából idézünk:

- Megerősítem, hogy a cégünk legnehezebb éve volt az idei. Talán elég, ha a hatalmas aszályra gondolunk. Összegezve: bőven kijutott nekünk a nehézségekből. A tavalyi, jubileumi évben meghirdetett stratégiához híven, amiben már a nagy fehérjetartalmú koncentrátumok veszik át a Pannonia Bio életében, a nagy értékű beruházások életre kelése történt. Minden nehézségeink ellenére, ahogy azt már tőlünk megszokhatták, igyekeztünk az eltervezett dolgainkhoz ragaszkodni. és a beruházásainkat megvalósítani. Nem csak erre fordítottunk figyelmet, hanem arra is, hogy az a közösséghez, ahol ezt a munkát el tudjuk végezni, ahhoz odafordulhassunk az év végére. Ahogy mondani szoktuk: a mi otthonunk is Dunaföldvár, tehát mi is itt vagyunk otthon. Nem csak a gyáregység van itt, ami a jelen, hanem a jövő is: a teljes kutató-fejlesztő részlegünk. Itt dolgozunk azon, hogy az elkészült beruházás, minél nagyobb volumenben és minél szélesebb körben el tudjanak terjedni a minél pozitívabb hatásával. Annak is örülök, hogy egy ilyen nehéz évben is lehetőségünk nyílott a város támogatására. Bár az elmúlt évben nem voltak ideálisak a körülményeink, de közel száz fővel tudtuk növelni a dolgozóink létszámát. Nagy örömünkre ezek jó része helybéli, vagy a közvetlen környékből jár be dolgozni. Mindenkinek kellemes ünnepet kívánok!

Ezután ismét Horváth Zsolt vette át a szót:

Az adományok felhasználására szakemberektől kértünk tanácsokat, és aszerint döntöttünk. A hatmillió forintos adomány egy kettő- és egy négymilliós részből áll. Az elsőt az élelmiszer-juttatásokra, a nagyobbik részt a gyermekek és a családok pszichológiai és pedagógiai fejlesztésére fordítjuk. A másik csekkben is van egy négymilliós rész. A felhasználására már korábbról is vannak jó példáink. A Pannonia Bio segítségével több játszóteret is megépítettünk itt a városunkban. Ezt az összeget a cég most arra ajánlotta föl, hogy azokon további olyan játékok legyen kihelyezve, amik a gyermekek egészséges mozgását segítik. Folytatódik az a pszichológiai és fejlesztő munka, amire négy és fél milliót ajánlottak föl a számunkra.