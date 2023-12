Katasztrófahelyzet felé sodródtak a falu egyes utcában lakók csütörtökön. Délelőtt 9.30-tól több utcában is áramszünetet tapasztalhattak az érintett

terület lakói. Az idő előrehaladtával és a sötétség beálltával egyre elkeserítőbb helyzet alakult ki, hiszen áram nélkül sok helyen a fűtés és a főzés sem működött.

A lakások hőmérséklete rohamosan csökkent. Voltak, akik már rokonokhoz költöztek, vagy más módon igyekeztek a lakás fűtését biztosítani.

Miden világítóeszközt bevetésre készen kellett tartani, mert nehéz éjszakára készültek a lakók

Fotó: Horváth László / Dunaújvárosi Hírlap

Márok Csaba a falu polgármestere nem csak az áramszolgáltatóval, de a katasztrófavédelemmel is felvette a kapcsolatot, mivel az érintett utcákban kisgyerekes családok és idős emberek, mozgáskorlátozottak is laknak. A délutáni sötétségben egyes helyeken már csak az elemmel működő karácsonyi dekorációk fényei pislákoltak csak. Gyors ütemben merültek a telefonok is áram hiányában, ami a segítségkérés egyik fontos eszköze. Szerencsére 18 órára helyreállt a szolgáltatás. A kapott információ szerint nagyon nehezen, csak gyalog megközelíthető helyen volt a hiba, ezért tartott sokáig a kijavítása.

Köszönet azoknak a dolgozóknak, szakembereknek, akik erejüket megfeszítve munkálkodtak a nehéz körülmények között!