A műveltséget nem a gólya hozza, írja Márai. Ez napjainkra vetítve azt is jelenti, az iskolarendszer egy keret, azt a pedagógus, a diák, a szülő együtt töltik meg tartalommal. A gyerekek a családból hozzák magukkal személyiségük alapvonásait, nyilatkozta nekem egyszer egy iskolaigazgató. A közösségi, a társadalmi nevelés alapjait azonban az iskolában kapják meg a gyerekek. Közös jövőnket ők jelentik. Minden bizonnyal ezzel nem mondtam újat. Az elsős kisdiákok, amikor átlépik az iskola küszöbét, egy hosszú útra indulnak. Kezdetben bizony nehéz az az iskolatáska, de az évek múlásával, a felvértezett tudással már egyre könnyebb lesz.

Kedves diákok és szülők, nagyszülők! Az általános iskolák elsőseinek osztályképeiből összeállított Becsengettek kiadványunk egy emlék is egyben, amely jó néhány év múlva fellapozva majd újra örömet okozhat kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Köszönet ezért azon támogatóinknak is, akik lehetővé tették azt, hogy ez megjelenhessen! Nyomtatott formában is megkapja valamennyi, a fotókon szereplő kisdiák, és a duol.hu-n is végig lapozhatják az érdeklődők.

