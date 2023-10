Ahogy azt már korábban a település polgármestere, Schrick István lapunknak elmondta, a kétezres évek közepén, a Jankovich-kúria felújítása során uniós pályázati forrásból hozta létre a település önkormányzata a Nagy-szigeten a tanösvényt és a hozzá tartozó épületeket. Sajnos azonban főként az időjárási hatások, a rendszeres áradások következtében ezek a fából készült objektumok tönkrementek, megbillentek, némely esetben életveszélyessé is váltak. A felújítás jelentős összeget igényelt, ezért amíg a település vezetői tudták, halasztották a felújítást. Ez év elején aztán belevágtak a nagyszabású rekonstrukcióba, és úgy döntött az önkormányzat, hogy felújítja a tanösvényt, mert nagyon sokan látogatják a szigetet, ami a város tüdejeként is funkcionál.

Az ökoturisztikai jelentőségű beruházás finanszírozásának alapját a Fejér Vármegyei Közgyűlés támogatásával a különleges gazdasági övezetből befolyt bevételek és a város önkormányzatának saját adóbevételei képezték.

Az önkormányzat a város hivatalos közösségi média felületén tájékoztatta a lakosságot, hogy befejeződött a rácalmási Nagy-szigeten az ártéri tanösvény rekonstrukciója. Mint írják, a bürühíd után megújult a fogadószín, felújították a madárvártákat, és helyükre kerültek a tanösvény információs táblái is, amelyekről sok érdekességet megtudhatnak az arra járók. Várják a kirándulókat egy kellemes őszi sétára a csodálatos rácalmási Duna-partra és a Nagy-sziget varázslatos ártéri erdőibe. Ugyanakkor arra kérik az oda látogatókat, hogy a séta során óvják a környezetet. A hír közzétételéhez kapcsolódóan egy hozzászólásból arról is információt kaptunk, hogy a Nagy-sziget hét kilométeres „Piros körtúra” turistajelzése is megújult. Ezt a munkát a Pentele Természetjáró Egyesület végezte el, az MTSZ jelzésfestés pályázatának támogatásával.