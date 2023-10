A legtöbb esetben a megindított válás közös megegyezéssel indul és sok esetben így is fejeződik be. A problémásan induló ügyek esetében is gyakran van lehetőség arra , hogy közös megegyezéssel fejeződjön be a per. A házasság megszűnhet az egyik házastárs halálával, vagy bírósági felbontással. Amennyiben a házasságot a felek közös megegyezéssel kívánják felbontani, akkor a bíróság felé abban kell nyilatkozniuk, hogy a házaséletük teljesen, és helyrehozhatatlanul megromlott. A felek nyilatkozatának végleges akarat elhatározáson alapulónak, egyezőnek és befolyásmentesnek kell lennie.

Véglegesnek akkor tekinthető az elhatározás, ha a házastársak a járulékos kérdésekben megegyeztek és egyezségüket a bíróság jóváhagyta. A feleknek meg kell egyezniük a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása, a gyermek tartása, a különélő szülő és gyermek közötti kapcsolattartás, – ez iránti igény esetén – házastársi tartás, a házastársi közös lakás használata kérdésében. A véglegesség mellett a felek nyilatkozatának befolyásmentesnek kell lennie, melyet a bíróságnak vizsgálnia kell. Erre vonatkozóan elsődleges bizonyítási eszköz a Bíróság részére a felek személyes meghallgatása lehet. A harmadik feltétel tekintetében pedig, amely az akarategyezőség a törvény alakszerűséget nem ír elő ezért amennyiben csak az egyik fél kezdeményezte a házasság felbontását (tényállásos bontás) és később a felek mégis úgy döntenek hogy közös megegyezéssel kívánnak elválni, akkor erre is van lehetőségük.

A pert keresetlevéllel kell kezdeményezni annál a bíróságnál, amelynek területén az alperes lakóhelye található. A keresetet azon bírósághoz is be lehet nyújtani, amelynek területén a házastársak utolsó közös lakóhelye volt. Ha a házassági pernek sem az alperes lakóhelye, sem a házastársak utolsó közös lakóhelye szerint nincsen illetékes belföldi bírósága, a perre a Pesti Központi Kerületi Bíróság az illetékes. Jelenleg a házasság felbontása iránti keresetlevélen 30 000 Ft-ot kell illetékbélyegben leróni és csatolni a jogszabályban meghatározott iratokat. Az első tárgyaláson a házastársaknak személyesen meg kell jelennie.

Nagyon fontos, hogy a házassági perben a felperes személyes megjelenése az első tárgyaláson kötelező. Amennyiben a felperes nem jelenik meg az első tárgyaláson a bíróság a pert megszünteti. Az első tárgyalást követően már van lehetőség arra, hogy ne jelenjen meg a felperes személyesen, csak jogi képviselője legyen jelen, ekkor a per megszűnését ezen magatartás már nem fogja eredményezni.

A bíróság az első tárgyaláson megkísérli a felek kibékítését. Amennyiben ez sikeres, akkor a per megszűnik. Ha a békítés nem jár sikerrel, akkor a Bíróság elhalasztja a tárgyalást és egyúttal felhívja a feleket, hogy ha szeretnék kérni az eljárás folytatását, akkor erre vonatkozóan három hónapon belül írásban egy kérelmet kell benyújtaniuk. Ha ilyen kérelem nem érkezik a fent említett határidőn belül, akkor a per megszűnik.