Mostanában nem igazán fordultam meg egy otthoni dekorációs kacatokat áruló boltban sem, így nem voltam tisztában a jelenlegi kínálattal. A minap azonban ellátogattam az egyik ismert üzletlánc boltjába, ahol kicsit megdöbbentem az áruk láttán. Gondoltam az ősz kezdetével az élénk színű, strand és nyár témájú, leakciózott díszekkel találom majd szembe magam, valamint számítottam a „helló, ősz” és egyéb aranyos feliratokkal ellátott új kollekció darabjaira is, viszont ezek mellett a két hónap múlva esedékes halloween töklámpásai is az első sorból mosolyogtak rám, sőt, karácsonyi csúcsdíszek és a szilveszteri dekorációk is ott csücsültek a polcokon...