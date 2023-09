A program egy káprázatos dokumentumfilm bemutatásával kezdődött. Ennek segítségével egy hatalmas, lelkesítő munka eredményeit láthatták a megjelentek, akik nem kis büszkeséggel nézték végig a Kárpát-medence magyarok lakta településein a 3700 templom megújulásának és további 200 felépítésének emléket állító alkotást.

– Ez egy a számunkra lelkesítő emlékeztető, és egyúttal üzenet a világ annak a részének, amely lerombolja a keresztény értékekeit, a törvényeit és a tanításait, mondta bevezetőjében a politikus.

Egy sikertörténet

Az esemény rendezője a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete volt. Ez akár apropóként is szolgálhatott arra, hogy az előadó nagy elismeréssel ismertesse a máltások és a többi hazai karitatív szervezet által végzett kemény, állhatatos és önfeláldozó munkát. Összefoglalójában kitért az elért eredményeikre. Emlékeztetett az egymást követő drámai katasztrófákra, a nagy erejű pusztító árvizeken, a vörös iszap katasztrófán, a covid alatt, és a most dúló orosz-ukrán háború kapcsán mutatott helytállásukra is.

A háborús helyzet kapcsán

Soltész Miklós a legfontosabb tételeket is felidézte azt a sokoldalú segítséget illetően, amivel az országunk területére lépő (nemzetiségüktől független) ukrán állampolgárokat a magyar állam támogatja a krízis kirobbanása óta.

A közösségekről

Az előadó hitet tett amellett, hogy a mostani nem könnyű időszakban mennyire fontos a keresztény közösségeink megőrzése és minél szélesebb körben az újak létrehozása. Múlhatatlanul fontosnak tartja, hogy merjük felvállalni kereszténységet, hiszen a nemzet fennmaradásának az volt a záloga, hogy az eleink azt tették.

Elmondása szerint a közösségeink erőt adnak a mindennapi életünkre, és az önkéntes karitatív munkák alapkövei is lehetnek. Megemlékezett azokról, akik az életkoruk vagy az egészségi állapotuk miatt nem tudnak fizikai tevékenységet végezni, de az imádkozásukkal segíthetnek a közösségnek.

Az eseményen, ami a Máltai Esték keretében zajlott, megjelent Süli János országgyűlési képviselő, Orbán Attila a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke, valamint Horváth Zsolt a város polgármestere és a közéleti személyiségei is.

Orbán Attila (b) Horváth Zsolt (k) Süli János (j)

Fotó: Balogh Tamás

A hozzászólásokról

A közösségalkotáshoz kapcsolódva szólt Orbán Attila a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke, aki arról tájékoztatta Soltész Miklóst, hogy a vármegyei KDNP politikusainak különböző helyszíneken Ima reggeliket szerveznek, melyekre szívesen látnak kívülállókat is. Ilyen eseményt már Dunaföldváron is sikerrel bonyolítottak le.

Fafkáné Simon Ildikó és Fafka István a helyi Katolikus Egyházközség világi vezetője örömmel ismerte el a bevezető filmben látott gyönyörű templom rekonstrukciós és építő munkát, de ők a saját templomaik helytállásáért szerettek volna „lobbizni”.

Ugyancsak e témában kért szót Vizi János helyi református lelkész, aki elismerte, hogy az ő híveik kevesebben vannak, mint katolikusok, de ő vállukat is hasonló terhek nyomják.

Vizi János és Orbán Attila

Fotó: Balogh Tamás

Az államtitkár megértéssel fogadta a bejelentést, de sajnálattal közölte, hogy hozzájuk még nem érkeztek Dunaföldvárról pályázati anyagok, ezért nem volt tudomása erről a nehéz helyzetről. Tanácsként ennek a benyújtását ajánlotta, de jelezte, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nem állnak akkora összegek rendelkezésre, amelyekből ezt a problémát egy részletben orvosolni lehetne. A kezdeti külső állagmegóvási feladatok megkezdésére a jövő évben lát lehetőséget.

Lipták Tamás a Máltai Szeretetszolgálat hivatásos csoportjának vezetője, mint az előadássorozat szervezője így nyilatkozott lapunknak.

– Általában mindenkinek, de mint a neve mutatja, első helyen a máltai közösségnek szólnak. A dolgozóinkat, az önkénteseket, de akár az ellátottainkat is. Mivel ma Soltész Miklós államtitkár volt a vendégünk, ezért valamennyi keresztény képviselőit is meghívtuk. Hittel és bizakodással akarjuk élni az életünket. Ezért a mi szándékunk is a közösségépítés.