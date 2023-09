1965. november 17-én az UNESCO szeptember 8-át nevezte ki az olvasás nemzetközi világnapjává, amelyet 1966 óta minden évben megtartanak. A kezdeményezés célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az írás-olvasás készségének fontosságára. Az írni és olvasni tudás alapvető emberi jog, a tanulás alapköve. Aki nem sajátítja el ezt már kisiskolás korában, az egész életére hátrányba kerülhet a mai világban. Az olvasás nemcsak a tanuláshoz szükséges, hanem kellemes időtöltés is: kikapcsolódás, amelynek során fejlődik az ember szókincse, memóriája, kreativitása. Egyaránt hat képzeletre és érzelmekre – írta invitálójában a Schmidt-Czetli Ágnes, a rácalmási könyvtár vezetője, akit az eseményről kérdeztük.

Fotó: Bosnyák László

– A világnap alkalmából a Fátyol Kiadó két tulajdonosa, Behrmann Mariann és Ozsgyáni Mihály voltak a vendégeink. Mariannal sok más mellett fordítói minőségben, Misivel pedig íróként is beszélgettünk A fátylam kicsit oldalra billent című könyvéről, amely egyben a kiadó névadója is.

– Ha ajánlom valakinek a regényt, biztosan elhangzik tőlem ez a két szó: abszurd és bizarr. Egyedi írás a családról, az alkoholizmusról, a függőségről, a gyerekbántalmazásról, amelyben az író jó érzékkel tudja, hogy hol kell humorral feloldani a nagyon mélyre menő és csontig hatoló nehéz mondanivalót. Egyébként a kiadó minden könyvének komoly mondanivalója van – kis kiadó a piacon, annál nagyobb értékkel.

Fotó: Bosnyák László

– Szó esett az olvasásról, könyvkiadásról, írásról és persze végigvettük a kiadó gondozásában megjelent történeteteket is. Így Sári Edina regénye is megjelent, és van egy svájci írónő, Damaris Kofmehl, akitől már több kötet is napvilágot látott Mariann tolmácsolásában és a kiadó gondozásában.

Választ kerestünk és kaptunk arra a kérdésre is, hogy mitől jó egy könyv, és a végén mindannyian egyetértettünk abban, hogy ha hat, ha közvetít valamit, akkor lesz jó is.

Összességében egy megismételhetetlen, de reméljük, nem egyszeri alkalom volt az esemény. Ugyanis a visszajelzések szerint vendégeink közvetlenségükkel és természetességükkel elvarázsolták a közönséget- mondta el Schmidt-Czetli Ágnes könyvtárvezető.